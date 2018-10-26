Ryder Cup'ın yıldızları Antalya'da

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), (DHA) -

Fransa\'da düzenlenen Ryder Cup\'ta ABD\'yi mağlup eden Avrupa takımının üyeleri 1- 4 Kasım\'da Belek Turizm Bölgesi\'nde düzenlenecek Turkish Airlines Open\'da sahaya çıkacak. Avrupa Ryder Cup takım kaptanı Danimarkalı Thomas Bjorn da wild card ile turnuvada mücadele edecek.

Avrupa Turu Rolex Serisi\'nin altıncı organizasyonu olan Turkish Airlines Open, 1- 4 Kasım tarihlerinde Antalya Belek\'teki Regnum Carya GolfKulübü\'nde düzenlenecek. 2013 yılından bu yana dünyanın en iyi golfçülerini buluşturan organizasyonda bu yıl 2018 Ryder Cup\'ta Avrupa\'yı zafere ulaştıran ekibin sekiz üyesi sahaya çıkacak.

28-30 Eylül tarihlerinde Paris\'te düzenlenen organizasyonda Avrupa takımının kaptanlığını yapan Danimarkalı Thomas Bjorn geçen yıl olduğu gibi bu yıl da wild card ile Turkish Airlines Open\'a katılacak. Bjorn\'un yardımcıları Padraig Harrington, Graeme McDowell ve Lee Westwood da Carya Golf Kulübü\'nde boy gösterecek. Avrupa\'nın zaferinde büyük pay sahibi olan geçen yılın Turkish Airlines Open şampiyonu Justin Rose, 2016 şampiyonu Thorbjorn Olesen, Tommy Fleetwood ve Tyrrell Hatton, Belek\'te golfseverlerin karşısına çıkacak.

Ayrıca 2016 Masters şampiyonu Danny Willett, 2010 PGA Şampiyonası ve 2014 Amerika Açık birincisi Martin Kaymer, geçen yılın ikincisi Nicolas Colsaerts, bu sezon Avrupa Turu\'nda üç şampiyonluğu bulunan Matt Wallace, 2017-2018 Omega Avrupa Ustalar şampiyonu Matthew Fitzpatrick ve 2018 Britanya Ustalar şampiyonu Eddie Pepperel de 7 milyon dolar ödüllü turnuvada mücadele edecek.

2013 yılından bu yana turnuvaya katılan Ali Altuntaş da turnuvaya katılacak. Amatör oyuncular Leon Açıkalın ve Taner Yamaç da Ali Altuntaş gibi Türkiye Golf Federasyonu\'nun sağlayacağı wild card ile sahaya çıkacak.

AĞAOĞLU: \"HERKES GELMEK İSTİYOR\"

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Avrupa Ryder Cup takımının yıldızlarını ağırlayacak olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Turnuvaya katılan tüm oyuncuların güzel duygularla Türkiye\'den ayrıldıklarını belirten Ağaoğlu, “Organizasyona katılacak 70 oyuncu dünya sıralamasındaki yerlerine göre belirleniyor. Üç wild card hakkını da Golf Federasyonu olarak yerli oyuncularımız için kullanıyoruz. Geriye kalan beş yer için dünyanın dört bir yanından birçok ünlü oyuncu bize wild card başvurusunda bulunuyor. Wild card başvurusunda bulunan oyuncuların fazlalığı bizi hem şaşırtıyor hem de gurur veriyor\" dedi.

Ağaoğlu, Ryder Cup\'ta Avrupa\'yı zafere taşıyan teknik ekip ve oyuncuları izlemek için turnuvanın büyük fırsat olduğunu dile getirdi.

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