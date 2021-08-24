Ryan Donk yeniden Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, son olarak Galatasaray forması giyen Ryan Donk'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa 2013-2016 yılları arasında formasını giyen Ryan Donk'u kadrosuna kattı.

Lacivert beyazlı takımın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2013-2016 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giymiş Hollanda vatandaşı, Surinam Milli Takım kaptanı Ryan Henk Donk, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

Galatasaray Ryan Donk'a veda etti

Galatasaray, sözleşmesi sona eren Ryan Donk'a sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla veda etti.

Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa ile sözleşme imzalayan eski futbolcusu Ryan Donk için veda mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "155 maçta Galatasaray forması giyen, 6 kez kupa sevinci yaşayan ve attığı kritik gollerle, takımımızın elde ettiği önemli zaferlerde imzası bulunan Ryan Henk Donk'a verdiği hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.