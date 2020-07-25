Ryan Donk, Galatasaray'da kalacak mı?

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, sarı kırmızılı ekipteki geleceğiyle ilgili, "Şu anda görüşmeler ve pazarlıklar devam ediyor" dedi.

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Süper Lig'in 34. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Talihsiz sakatlıklar ve birçok durumun aleyhlerine olduğunu vurgulayan Donk, sarı kırmızılı ekipteki geleceğiyle ilgili görüşmeler ve pazarlıkların devam ettiğini söyledi.

"Talihsiz bir pandemi geçirdik. Pandemi öncesi ve sonrası bambaşka bir Galatasaray vardı" diyen Donk, "Biraz ruhumuzu kaybettik. Sezonun ilk başlarında oynamıyordum. Ondan sonra yavaş yavaş forma şansı bulmaya başladım. Kasım gibi daha çok oynamaya başladım. söyleyebilirim. Şanssızlıklar, talihsiz sakatlıklar ve birçok şey bizim aleyhimize çalıştı açıkçası. Kendi kişisel performansından sonlara doğru çok mutlu olduğumu söyleyemem" ifadelerini kullandı.