Ryan Babel'in menajerinden transfer açıklaması    

\'\'Babel 30 Haziran\'dan sonra Beşiktaş\'tan ayrılacak gibi görünüyor\'\'

Ali DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş sezon sonunda sözleşmesi son erecek olan Ryan Babel ile yeniden anlaşmanın yollarını ararken, oyuncunun menajeri Winnie Haatrecht, Hollanda basınına yaptığı açıklamada siyah-beyazlı ekiple anlaşmaya varamadıklarını belirtti.

Hollandalı oyuncunun son durumunu ülkesinin basınına değerlendiren menajer Haatrecht, \'\'Sezon sonunda ayrılacak gibi görünüyor\" ifadelerini kullandı.

Babel\'in başkan Fikret Orman ile yeni sözleşme için dün bir araya geldiğini ancak bu görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadığını belirten Haatrecht, \'\'Beşiktaş ile anlaştığımız doğru değil. Böyle bir anlaşma olmadı. Babel\'in devre arasında sözleşmesinin feshedileceği de doğru değil. Babel şu an için 30 Haziran\'a kadar Beşiktaş\'ın sözleşmeli futbolcusu. Görünen o ki 30 Haziran\'da da Beşiktaş\'tan ayrılacağız. Şu anda Babel\'in, Beşiktaş\'ın sezon sonuna kadar kalan maçlarına ve Hollanda Milli Takımı\'na odaklanmaktan başka bir düşüncesi yok\'\' şeklinde konuştu.

Bilindiği gibi Beşiktaş, 6 ay sonra sözleşmesi bitecek Ryan Babel ile 2 yıllık yeni kontrat yapmak istiyor. Yeni sözleşmenin gerçekleşmemesi durumunda ise devre arasında Babel\'i satarak para kazanmak isteyen siyah beyazlılar, şu ana kadar her iki durumu da hem oyuncuya hem de menajerine kabul ettiremedi.