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Rüzgar Çetin'in muşta ile yaralama davası

  Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA) ÜNLÜ  yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, muşta ile yaralama davasında, söz konusu kavgada kendisinin yaralandığını ve yüzünde iz kaldığını öne sürdü

21 Kasım 2017 13:40

 

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA) ÜNLÜ  yönetmen Sinan Çetin\'in oğlu Rüzgar Çetin, muşta ile yaralama davasında, söz konusu kavgada kendisinin yaralandığını ve yüzünde iz kaldığını öne sürdü. Hakim de, olay nedeniyle yüzünde iz kalıp kalmadığının belirlenmesi için Rüzgar Çetin\'in Adli Tıp Kurumu\'na sevk edilerek rapor istenmesine karar verdi. 
İstanbul 50\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya şikayetçi sanık Rüzgar Çetin avukatlarıyla birlikte katıldı. Diğer şikayetçi sanık Ahmet Tigrel\'i ise avukatı temsil etti. Söz alan Ahmet Tigrel\'in avukatı, \"Müvekkilin sabıkası yoktur. Olay meşru müdafaa kapsamındadır. Kül tablası olarak iddia edilen şey muştadır\" dedi.
Çetin\'in avukatının, yüzünde olay nedeniyle sabit iz kaldığı iddiasıyla mahkemeye dilekçe sunması üzerine mahkeme hakimi Çetin\'e, \"Yüzünde sabit iz kaldı mı?\" diye sordu. Çetin ise \"Çok ufak bir iz kaldı\" yanıtını verdi. Daha sonra ara karar oluşturan mahkeme, olay nedeniyle yüzünde iz kalıp kalmadığının belirlenmesi için Rüzgar Çetin\'in Adli Tıp Kurumu\'na sevk edilerek rapor istenmesine hükmetti.

Duruşma Aralık ayına erteledi. 

OLAYIN GEÇMİŞİ...

Beşiktaş\'taki bir kulüpte 2013 yılında meydana gelen olayda iddiaya göre, Rüzgar Çetin müşteki Ahmet Tigrel\'in yanından geçerken yanağından makas aldı ve tokat attı. Olayın ardından çıkan kavga görevliler tarafından ayrıldı ve Çetin olay yerinden ayrıldı. 15 dakika sonra olay yerine dönen Rüzgar Çetin, kapıda beklediği Tigrel\'in üzerine saldırdı; muşta ile yaraladı. İki tarafın birbirinden şikayetçi olması ile Çetin hakkında \"silahla yaralama\", \"tehdit\", \"bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak kullanma\" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle, Ahmet Tigrel hakkında ise \"hakaret\" ve \"yaralama\" suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istendi.

 

 

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