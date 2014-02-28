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Dünya
Deutsche Welle

Rusya'yı 'göreve' çağırdı

Ukrayna'da devlet başkanlığından azledilen Viktor Yanukoviç, Moskova yönetimini ülkesindeki gelişmelere kayıtsız kalmamaya çağırdı.

28 Şubat 2014 20:03


Ukrayna'da devlet başkanlığından azledilen ve yaklaşık bir haftadır nerede olduğu bilinmeyen Viktor Yanukoviç, Rusya'nın Rostov şehrinde düzenlediği basın toplantısıyla ortaya çıktı.

Moskova yönetimini Ukrayna'daki gelişmeleri izlemekle yetinmemeye çağıran Yanukoviç, "Rusya, Ukrayna'daki kargaşa ve teröre son vermek için her türlü imkânı devreye sokmalıdır" dedi. Yanukoviç, "Vladimir Putin şimdiye kadar izlediği itidalli tavrına son vermelidir" ifadesini kullandı.

'Beni kimse devirmedi'

Viktor Yanukoviç, "Ukrayna'nın geleceği için, yönetimi güç ve korkuyla ele geçirenlerle mücadeleye devam edeceğim. Beni kimse devirmedi. Ukrayna'yı, şahsıma ve yakınlarıma gelen tehditler nedeniyle terketmek zorunda kaldım" dedi.

Yanukoviç, "Muhalefet, üç AB ülkesi dışişleri bakanlarının katılımyla imzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmedi. Ortaya çıkan tüm sorunların çözüme kavuşması adına referandum yapılmasını teklif ediyorum" dedi.

Halkından özür diledi

Viktor Yanukoviç, "Ukrayna'da yaşananlar utanç verici. Ukrayna halkından tüm yaşananlar ve bunlara engel olamadığım için özür diliyorum" dedi.

Yanukoviç, "Ukrayna'ya kendim ve ailemin can güvenliği garanti edildiği zaman döneceğim. 25 Mayıs'ta düzenlenecek başkanlık seçimleri yasal değil, seçimlere katılmayacağım" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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