Rusya'ya yaptırım tehdidi



Ukrayna'nın liman kenti Maiupol'de 30'dan fazla sivilin hayatını kaybettiği saldırıya tepkiler artıyor. Rusya yanlısı ayrılıkçıları Mariupol'de yeni saldırılar düzenlememesi konusunda uyaran Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya'dan ayrılıkçılar üzerindeki nüfuzunu kullanmasını istedi.

Aksi halde yeni yaptırımların gündemde olduğunu belirten Steinmeier, Alman hükümetinin kararını vermek için perşembe günü yapılacak özel AB dışişleri bakanları zirvesine kadar gelişmeleri bekleyeceğini dile getirdi. Steinmeier, "Üç gün, bugünlerde çok uzun bir zaman" şeklinde sözlerini sürdüdü.

AB'den yardım kararı

Avrupa Birliği de Ukrayna'da Mariupol ve diğer kriz bölgelerine 15 milyon euroluk ek insani yardım kararı aldı. AB Komisyonu'nun Acil yardımlardan sorumlu üyesi Christos Stylianides, böylece toplam yardım miktarının 95 milyon euroya çıkarıldığını, ilk etapta acil ihtiyaç malzemelerinin üç kargo uçağı ve kamyonlarla Ukrayna'ya götürüleceğini açıkladı.

Yardım malzemeleri arasında kışlık giyecek, çadır ve uyku tulumlarının bulunduğu belirtiliyor. Avrupa Komisyonu verilerine göre Ukrayna'nın doğusunda 1 milyon 400 bin kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Öte yandan Ukrayna Başbakanı Arseni Yatsenyuk, ülkenin doğusunda ayrılıkçıların kontrolündeki Luhansk ve Donetsk'te tırmanan gerginlik nedeniyle tüm ülke topraklarında en üst düzey alarma geçilmesi talimatı verdi.

Ateşkes zorda

Moskova yanlısı ayrılıkçıların Ukrayna'nın güneydoğusunda başlattığı taarruz, beş aylık ateşkesin devamını da zora soktu. NATO, ayrılıkçıların arkasında Rusya'nın bulunduğunu savunurken, Rusya gerilimin tırmanmasından Kiev yönetimini sorumlu tutuyor.