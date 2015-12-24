Ukrayna, 1 Ocak'tan itibaren Ukrayna ile serbest ticaret bölgesini askıya alacağını duyuran Rusya'ya ticari

ambargo uygulayacak.

Ukrayna parlamentosunda 420 milletvekilinden 291'inin oyuyla kabul edilen yasa, Devlet Başkanı‘nın

imzalamasının ardından yürürlüğe girecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “olağandışı koşulların

Rusya'nın çıkarlarını ve ekonomik güvenliğini

etkilediği“ gerekçesiyle Ukrayna ile serbest ticaretin askıya alınması talimatı vermişti.

Putin'in kararı, Ukrayna'nın

AB ile imzaladığı ve gelecek ay yürürlüğe girecek serbest ticaret anlaşması sonrası

geldi. Moskova, anlaşmanın Rusya'ya Avrupa'dan ithalat akınına yol açacağını ve bu durumun ülkenin

Ukrayna'ya ihracatındaki rekabet gücünü azaltacağını savunuyor.

Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk, oylamadan önce yaptığı açıklamada, “Ukrayna'nın iç pazarını

koruyacağız. Rusya, Ukrayna hükümetinden ticaret ambargosu şeklinde bir yanıt alacak ve Rus ürünlerine

yaptırımlar getirilecek” dedi.

Kiev yönetiminin tahminlerine göre, Rusya ile ticaret savaşı gelecek yıl 600 milyon dolara mal olacak.