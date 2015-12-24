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Dünya
Deutsche Welle

Rusya'ya ticari ambargo

Ukrayna parlamentosu, hükümete Rusya’ya ticari ambargo uygulama yetkisi veren yasayı onayladı.

24 Aralık 2015 15:57

Ukrayna, 1 Ocak'tan itibaren Ukrayna ile serbest ticaret bölgesini askıya alacağını duyuran Rusya'ya ticari
ambargo uygulayacak.

Ukrayna parlamentosunda 420 milletvekilinden 291'inin oyuyla kabul edilen yasa, Devlet Başkanı‘nın
imzalamasının ardından yürürlüğe girecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “olağandışı koşulların
Rusya'nın çıkarlarını ve ekonomik güvenliğini
etkilediği“ gerekçesiyle Ukrayna ile serbest ticaretin askıya alınması talimatı vermişti.

Putin'in kararı, Ukrayna'nın
AB ile imzaladığı ve gelecek ay yürürlüğe girecek serbest ticaret anlaşması sonrası
geldi. Moskova, anlaşmanın Rusya'ya Avrupa'dan ithalat akınına yol açacağını ve bu durumun ülkenin
Ukrayna'ya ihracatındaki rekabet gücünü azaltacağını savunuyor.

Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk, oylamadan önce yaptığı açıklamada, “Ukrayna'nın iç pazarını
koruyacağız. Rusya, Ukrayna hükümetinden ticaret ambargosu şeklinde bir yanıt alacak ve Rus ürünlerine
yaptırımlar getirilecek” dedi.

Kiev yönetiminin tahminlerine göre, Rusya ile ticaret savaşı gelecek yıl 600 milyon dolara mal olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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