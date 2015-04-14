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Dünya
Deutsche Welle

Rusya'ya İran tepkisi

Rusya'nın İran'a yönelik füze sistemi satışına izin vermesi Avrupa ve ABD'nin tepkisine neden oldu.

14 Nisan 2015 22:59


Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'nın İran'a S-300 tipi hava savunma sistemi satma kararını eleştirerek yaptırımların birlikte kaldırılması gerektiğini söyledi.

İran'la nükleer müzakelerde varılan çerçeve anlaşmasının temelleri konusunda çalışmaların sürdüğüne dikkat çeken Merkel, İran'la devam eden görüşmelerde önemli adımlar atıldığını ve görüşmelerin şimdiye dek olduğu gibi sürdürülmemesi için herhangi bir neden görmediğini dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf da Rusya'nın kararından dolayı endişe duyduklarını belirterek planlanan satışın BM yaptırımlarını ihlal etmediğini, ancak İran'ın Yemen, Suriye ve Lübnan'daki istikrarsızlıkta payı olduğunu kaydetti. Harf, bu nedenle İran'a silah sistemi sevkiyatı yapmak için doğru bir zaman olmadığını dile getirdi.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de silah sevkiyatının endişeye yol açtığını, ancak bunun İran'ın nükleer programıyla ilgili devam eden görüşmeleri etkilemesini beklemediğini söyledi.

İran'la sürdürülen müzakerelere karşı çıkan İsrail'in Dışişleri Bakanı Moşe Yalon da Rusya'nın kararının Lozan'da varılan anlaşmanın bir sonucu olduğunu savundu.

Eleştirileri geri çeviren Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ise S-300 tesislerinin bir savunma sistemi olduğunu ve saldırı amaçlı bir silahlanma özelliği taşımadığını kaydetti.

İran'ın bu sistemi ulusal güvenliği için kullanacağını, başka ülkelere zarar verme amacı taşımadığını belirten Patruşev, sistemin sevkiyatının da hemen gerçekleşmeyeceğini, bunun üretimlerine bağlı olduğunu söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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