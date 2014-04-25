Rusya'ya ihracat durduruldu



Yeşiller Partisi'nin Rusya'ya silah ihracatıyla ilgili soru önergesini yanıtlayan Almanya Ekonomi Bakanlığı, Alman hükümetinin Rusya'ya askeri malzeme ihracatını askıya aldığını açıkladı.

Bu yıl içinde mart ayının sonuna dek Rusya'ya yapılmak üzere 5 milyon 180 bin euro tutarında ihracat başvurusu geldiğini belirten Bakanlık, satılan ürünlerin savaşta kullanılan silahlar değil, diğer askeri malzeme olduğunu vurguladı.

Süddeutsche Zeitung'da yer alan habere göre, hükümet yanıtında "Güncel siyasi durum nedeniyle Rusya'ya askeri malzeme ihracatına izin verilmemektedir" ifadelerine yer vererek daha önce verilen izinlerin de gözden geçirildiğini kaydetti.

Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel de geçen mart ayında Rusya'ya ihracatı planlanan tatbikat tesisi sistemlerini de askıya almıştı.

Ancak hükümetin yanıtı Yeşiller Partisi'ni memnun etmedi. Geçmişte Rusya'ya çok yüksek miktarda savunma malzemesi satıldığına dikkat çeken Yeşil politikacı Agnieszka Brugger, Ukrayna krizinin üçüncü ülkelere silah satmanın büyük sorunlara yol açtığını gösterdiğini söyledi.