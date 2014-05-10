Rusya’ya gözdağı



Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Stralsund kentindeki görüşmesinde Ukrayna krizi öne çıktı.

Liderler, ortak bildirge ile Ukrayna'da 25 Mayıs'ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimlerine dikkat çekti. Bildirgede, “Devlet başkanlığı seçimlerinin uluslararası alanda kabul görmeyecek şekilde yapılması halinde, Ukrayna'nın istikrarsızlaşması kaçınılmaz olur. 6 Mart 2014'te Avrupa Birliği Konseyi'nin öngördüğü gibi, Almanya ve Fransa böyle bir durumda gereken sonuçların çıkarılması konusunda mutabıktır” ifadeleri yer aldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'yı Ukrayna'nın içişlerine karışmama konusunda uyararak, “25 Mayıs'ta seçimlerin başarısızlığa uğraması halinde, biz de yeni yaptırımlara hazır oluruz” dedi. Ancak Merkel, yaptırımların ‘esas amaç' olmadığının altını çizdi.

Avrupa Birliği ülkeleri, 6 Mart'ta üç aşamalı bir yaptırım planı üzerinde uzlaşmıştı. Buna göre, Ukrayna'nın doğusunda istikrarsızlığın artması durumunda Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımların devreye sokulması kararlaştırılmıştı.

‘Referandum gayrımeşru'

Öte yandan liderler, Rusya'ya Ukrayna sınırındaki askeri tehdidi azaltma çağrısında bulundu ve çatışmanın taraflarının bir ‘ulusal diyalog' etrafında biraraya gelmesini istedi. Merkel ve Hollande, Ukrayna'nın doğusunda pazar günü yapılması planlanan Ukrayna'dan ayrılma referandumunun ise ‘gayrımeşru' olduğunu kaydetti.

Tüm tarafları şiddet, korkutma ve ‘provokatif eylem veya açıklamalardan' kaçınmaya çağıran liderler, her tür gayrımeşru şiddet kullanımının derhal araştırılıp, yasal olarak kovuşturulmasını istedi.