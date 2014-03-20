Rusya'dan yaptırımlara misilleme



ABD Başkanı Barack Obama, Rusya’ya yönelik yaptırım listesine Rus hükümetinden üst düzey isimlerle birlikte bir Rus bankasının da eklendiğini duyurdu. Banka hesapları dondurulan ve seyahat yasağı getirilen isimler listesine 20 kişinin daha eklendiğini belirten Obama, ekonomik yaptırımların da devreye girebileceği uyarısında bulundu.

Listeye eklenen isimler arasında Moskova yönetimi üzerinde etkisi olan ve destek sağlayan kişilerin olduğunu belirten Obama, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in servetinin bir kısmının bulunduğu Rossiya Bankası'nın da yaptırım listesine alındığını açıkladı.

“Rusya farklı bir yol seçebilir”

Ukrayna'daki gelişmeleri kaygıyla izlediklerini belirten Obama, Rusya'yı Ukrayna'nın güney ve doğusundaki faaliyetleri konusunda uyardı. ABD Başkanı, Rusya'nın süreci tırmandırması durumunda Avrupalı müttefiklerle daha sert adımların atılması konusunda görüştüklerini dile getirdi.

Yaptırımların tercih ettikleri bir sonuç olmadığını ifade eden Obama, bu yaptırımların şüphesiz dünya ekonomisini de etkileyeceğini ifade etti. Rusya'ya, hala tercih edebileceği farklı bir yol olduğunu söylediklerini belirten Obama, Moskova yönetimiyle diyalog kapılarının açık olduğunu da ifade etti.

Rusya'dan cevap

ABD'nin açıkladığı yeni yaptırım listesine Rusya'nın cevabı gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, dokuz Amerikalı politikacıya seyahat yasağı getirildiğini açıkladı. Rusya'nın listesinde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner, Demokratların meclis grubu başkanı Harry Reid ile Cumhuriyetçi Senatör ve eski başkan adayı John McCain gibi üst düzey isimler yer alıyor.

Bakanlık yaptığı açıklamada, Rusya'nın daha önce uygulanacak yaptırımların bumerang etkisi yapacağı konusunda uyardığı ve her düşmanca saldırıya cevap verileceğinden şüphe edilmemesi gerektiği belirtildi.

Avrupa’dan ekonomik yaptırım uyarısı

Brüksel'de bir araya gelen AB devlet ve hükümet başkanları da Rusya'ya yönelik yaptırımların genişletilmesini ele aldı. İki günlük görüşmelerin ilk gününde, Kırım'ın ilhakından sorumlu tutulan Rus ve Ukraynalılara yönelik yaptırımların genişletilmesi konusunda uzlaşıldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bölgedeki durumun tırmanması durumunda ekonomik yaptırımların devreye gireceğini kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da banka hesapları dondurulacak ve seyahat yasağı getirilecek kişilerin sayısının artacağını ifade etti. Hollande, bu koşullar altında haziran ayında yapılması planlanan AB - Rusya Zirvesi'nin de iptal edildiğini açıkladı.

Rusya’dan tehdit

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riabkov ise Batı'nın tehditlerine, ülkesinin de yaptırımlarla karşılık vereceğini ifade etti. Interfax haber ajansında yer alan haberde, Riabkov'un Batılı ülkelerin attığı adımların, İran ile yürütülen nükleer görüşmeler üzerinde etkisi olabileceği tehdidinde bulunduğu belirtildi.