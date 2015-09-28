Rusya’dan Suriye girişimi



Rusya, New York'taki BM Genel Kurulu toplantıları öncesinde Suriye'de çözüm için yeni bir temas grubu kurulmasını önerdi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Cenevre'de dört çalışma grubunun oluşturulmasının ardından ‘en etkin yabancı güçlerin‘ bir araya geleceği temas grubunun ekim ayında toplanmasını beklediklerini söyledi.

RIA Novosti ajansının haberinde, Bogdanov'un bu grup içinde ABD ve Rusya'nın yanı sıra Türkiye, İran, Suudi Arabistan ve Mısır‘ın yer alacağını açıkladığı belirtildi. Başka ülkelerin de gruba davet edilebileceğini söyleyen Bogdanov, grubun mümkün olduğunca çabuk toplanması gerektiğini kaydederek ilk buluşma için ekim ayını önerdi.

BM de dahil olacak

Görüşmelerin dışişleri bakanları düzeyinde olması bekleniyor. Geçen hafta barış görüşmelerine yeniden başlanması için Cenevre'de hazırlık niteliğinde görüşmeler yürüten BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın da temas grubu toplantılarına katılması planlanıyor.

Suriye Temas Grubu'nda şimdiye kadar ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Türkiye, Mısır, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden temsilciler yer alıyordu.

Alman Dışişleri Bakanlığı, ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Ürdün, Türkiye ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının Suriye'deki durumla ilgili olarak ayrıca New York'ta Genel Kurul toplantıları çerçevesinde bir araya geleceğini bildirdi.