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Deutsche Welle

Rusya'dan PYD'ye davet

Rusya'nın Suriye'deki tüm etnik grupları bir araya getirmek için toplamayı öngördüğü kongreye Suriyeli Kürtleri davet ettiği bildirildi. Kongre'nin Kasım ayı ortasında Hmeymim ya da Soçi'de toplanabileceği belirtiliyor.

31 Ekim 2017 18:18

Rusya öncülüğünde oluşturulması ve Suriye'nin tüm etnik gruplarını içermesi planlanan "Suriye Halk Kongresi" için çalışmalar hızlanıyor.

Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin öncülüğünde kurulan kantonlardan oluşan Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu'nun danışmanlarından Badran Jia Kurd, Rusya'dan kongreye katılım için kendilerine resmi davet geldiğini açıkladı. "Konuyu gözden geçiriyoruz ve şimdiye kadarki yaklaşımımız olumlu" diyen Kurd, daveti geçen ay Rus yetkililerle Suriye'nin kuzeyinde yaptıkları görüşmeler sırasında aldıklarını belirtti.

Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü, Suriyeli Kürtlerden oluşan Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) Moskova temsilcisi Abdussalam Ali ise, kongrede Suriye'deki Kürtlerin federalleşme planlarının tartışılacağını ve Suriye'nin kuzeyinde 2016 sonbaharında tek taraflı olarak oluşturulan Demokratik Federasyon'un geleceğinin ele alınacağını belirtti.

PYD: Bağımsızlık çağrısı yapmıyoruz

PYD'nin Moskova temsilcisi, Rus Nezavisimaya Gazeta gazetesine yaptığı açıklamada, Kongre ile ilgili ön istişarelerin Kasım ayı ortasında Rusya'nın Lazkiye'deki Hmeymim askeri üssünde yapılabileceğini söyledi. PYD temsilcisi, "Buna hazırız. Beşar Esad'ın görüşmelere başlamasının zamanı gelmiştir. Kürtler bağımsızlık çağrısı yapmıyor. Birleşik bir Suriye'nin parçası olacak federe bir demokratik cumhuriyet oluşturmaya çalışıyor" diye konuştu.

Rus haber ajansı RIA ise Rusya'nın kongreyi Kasım ayı ortasında Soçi kentinde düzenleyebileceğini, görüşmelerde yeni Suriye anayasasının ele alınacağını belirtti. Astana'daki görüşmelere katılan Rus yetkili Aleksander Lavrentyev Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Suriye'deki Hmeymim üssünün de kongreye ev sahipliği yapabileceğini kaydetmişti.

Putin'in fikri

Rusya önderliğinde oluşturulması planlanan Suriye Halk Kongresi'nin Suriye'deki tüm etnik grupları içermesi öngörülse de Kürtler dışındaki katılımcılarla ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, on gün önce yaptığı bir açıklamada "Rusya ve diğerleri tarafından desteklenen ortak girişimin" henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirterek, kongrenin ne zaman ve nerede toplanacağını tartışmak için erken olduğunu söylemişti. Peskov, kongrenin Suriye'de savaş sonrası kalkınmaya destek mekanizması işlevi göreceğini belirtmişti.

Suriye'de bir halk kongresi oluşturulması fikri ilk olarak 19 Ekim'de düzenlenen bir forumda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından dile getirilmişti.

Suriyeli Kürtler, kontrolleri altındaki kantonlarda Eylül ayında ilk yerel seçimleri düzenlemiş, böylece üç aşamalı planın ilk adımı atılmıştı. Sürecin 3 Kasım'daki ikinci aşamasında kasaba ve bölgelerin icra konseylerinin üyelerinin belirlenmesi, 19 Ocak'taki son aşamada ise hem her kanton için ayrı bir meclis, hem de ortak bir parlamentonun seçilmesi öngörülüyor.

DW,rtr/BK,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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