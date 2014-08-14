Rusya'dan Kiev engeline karşı formül



Rusya'nın yardım malzemesi yüklü 280 kamyonluk konvoyu Ukrayna hükümetinin tepkisine yol açtı. Ukrayna Başbakanı Arseni Yazenyuk, Rusya'nın insani yardım operasyonunu sınırsız alaycılık olarak tanımladı. Yazenyuk, "Önce Ukrayna'ya tanklarını ve haydutlarını yolladılar. Şimdi de su ve tuz gönderiyorlar" diye tepki gösterdi. "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını kendimiz karşılayabilecek durumdayız" diyen Yazenyuk, Batılı partner ülkeler tarafından gönderilen 6 milyon dolarla çatışma bölgesinde yaşayanlara yardım edileceğini söyledi.

Ukrayna hükümeti, yardım konvoyunun taşıdığı 2 bin tonluk malzemenin "tarafsız" araçlara yüklenmesinde ısrar ediyor. Ukrayna'nın yardım konvoyunun yükünü devralmasını istediği Uluslararası Kızılhaç yetkilileri ise kendilerine yardım malzemesinin ayrıntılı listesinin teslim edilmediğini, birçok soru işaretinin Rusya tarafından giderilmeyi beklediğini belirtiyor.

Kiev engelini aşan formül

Konvoya refakat eden EPA Ajansı muhabirinin bildirdiğine göre Ukrayna hükümetinin tepkisi konvoyun istikamet değiştirmesine neden oldu. Buna göre konvoy ayrılıkçı güçlerin denetimindeki Kamensk-Şahtinski sınır kapısına yöneldi. Böylece Kiev'in direnişi aşılırken Rusya'nın yardımı uluslararası kurumların denetiminden geçmeksizin ayrılıkçılara ulaştırılabilecek.

Bu arada Birleşmiş Milletler sözcüsünün Reuters haber ajansına yaptığı açıklamaya göre, Kiev'e bağlı güçlerle Moskova yanlısı ayrılıkçılar arasında nisan ayı ortasında başlayan çatışmalarda ölü sayısı 2 bini aşarken yaklaşık 5 bin kişinin de yaralandığı belirtildi. BM sözcüsü, çatışmalarda her gün ortalama 60 dolayında kişinin can verdiğini söyledi.

Bir ayrılıkçı lider daha istifa etti

Öte yandan Luhansk bölgesinin ayrılıkçı liderlerinden Valeriy Bolotov görevinden ayrıldı. Rus devlet televizyonu Rossiya 24, ayrılıkçıların tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan ettiği "Lugansk Halk Cumhuriyeti"nin lideri Valeriy Bolotov'un açıklamasını yayınladı. Çatışmalarda yaralandığını belirten Bolotov, "görevini bu haliyle ifa edemeyeceğinden dolayı istifa etmek zorunda kaldığını" söyledi. Bolotov'un görevini ayrılıkçıların "savunma bakanı" olarak takdim ettiği Igor Plotnitsky'nin üstleneceği kaydedildi.

Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kurduğu ve uluslararası toplumca tanınmayan "Donetsk Halk Cumhuriyeti"nin "Başbakan"ı Aleksandr Boroday da 7 Ağustos'ta görevini bıraktığını açıklamıştı.