Rusya'dan gövde gösterisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin kutlandığı "Zafer Günü" kutlamaları dolayısıyla Moskova'daki Kızıl Meydan'da askeri geçit törenine katıldı. Konuşmasında Rusya'nın tüm düşmanları yenebilecek güçte olduğunu vurgulayan Putin, terörle mücadelede bütün dünyanın bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

Putin, "Geçmişin dersleri bizi sürekli tetikte olmaya zorluyor… Hayat bizi savunma kapasitemizi arttırmaya zorluyor. Ancak terörizmle, aşırıcılıkla, Neo-Nazizm ve diğer tehditlerle etkin bir şekilde savaşabilmek için uluslararası toplumu birleştirmek gerekiyor" diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı, Nazizmin yükselişiyle ilgili olarak ise "Bu canavarca trajedi, ırk üstünlüğü denen suçlu ideoloji, tolere edilmesinden dolayı değil, dünyanın lider devletleri arasındaki kopukluklardan kaynaklanıyor" dedi.

Yeni silahlarla gövde gösterisi

Sovyetler Birliği ve müttefiklerinin Nazi Almanyası'nı 72 sene önce yenilgiye uğrattığı ve İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa kıtasında sonlandığı 8-9 Mayıs 1945'i anan "Zafer Günü" kutlamaları Rusya tarihinde büyük öneme sahip.

1991'de dağılan Sovyetler Birliği'ne dair sembollere ve özel günlere Putin döneminde daha fazla önem verilmeye başlandı. Zafer Günü kutlamaları çerçevesinde Rus silahlı kuvvetleri Kızıl Meydan'daki geçit törenleriyle askeri gücünü gözler önüne serme fırsatı buluyor.

Rusya bugünkü törende Kuzey Kutbu kuşağında konuşlandırmak üzere geliştirdiği siyah ve beyaz kamuflaj desenli hava savunma sistemlerini ilk kez dünya kamuoyunun önüne çıkardı. Her yıl düzenlenen uçuş gösterileri ise bu sene kapalı hava yüzünden iptal edildi.

Rus silahlı kuvvetleri Suriye'deki Hmeimim hava üssünde de küçük bir tören düzenledi.

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AFP,rtr/ÇÖ,BK