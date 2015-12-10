Rusya’dan Davutoğlu’na yanıt

Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun ‘etnik temizlik' suçlamasına Rusya'dan yanıt geldi. Rusya
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, Türkiye'nin Suriye'de etnik temizlik yürüttüğü
suçlamasının ‘temelden yoksun' olduğunu söyledi.
Zaharova bu açıklamaların, ‘Türkiye yönetiminin hayattan,
gerçeklerden ve bölgede yaşananlardan
tamamen koptuğunu gösterdiğini' kaydetti.
Rus Dışişleri Bakanlığı sözcüsü,
Suriye'deki muhalif ve terörist gruplar listeleri konusunda küresel
güçlerle aralarındaki görüş ayrılıklarının sürdüğünü de belirtti.
Davutoğlu, çarşamba günü yaptığı
açıklamada Rusya'yı Esad rejimiyle iyi ilişkileri olmayan Türkmen
ve Sünnileri bölgeden sürerek Lazkiye'de etnik temizlik yapmaya çalışmakla suçlamıştı.