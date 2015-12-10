Rusya’dan Davutoğlu’na yanıt

Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun ‘etnik temizlik' suçlamasına Rusya'dan yanıt geldi. Rusya

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, Türkiye'nin Suriye'de etnik temizlik yürüttüğü

suçlamasının ‘temelden yoksun' olduğunu söyledi.

Zaharova bu açıklamaların, ‘Türkiye yönetiminin hayattan,

gerçeklerden ve bölgede yaşananlardan

tamamen koptuğunu gösterdiğini' kaydetti.

Rus Dışişleri Bakanlığı sözcüsü,

Suriye'deki muhalif ve terörist gruplar listeleri konusunda küresel

güçlerle aralarındaki görüş ayrılıklarının sürdüğünü de belirtti.

Davutoğlu, çarşamba günü yaptığı

açıklamada Rusya'yı Esad rejimiyle iyi ilişkileri olmayan Türkmen

ve Sünnileri bölgeden sürerek Lazkiye'de etnik temizlik yapmaya çalışmakla suçlamıştı.