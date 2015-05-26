Rusya'dan Avrupa'ya misilleme



Avrupa ülkelerinin Kuzey Kutbu'ndaki askeri tatbikatına Rusya, daha önce ilan etmediği bir tatbikatla yanıt verdi. Rusya'nın Ural bölgesi ve Sibirya'da binlerce askerle hava tatbikatına başladığı bildirildi.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Başkomutan ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla gerçekleşen tatbikatın dört gün süreceğini" söyledi. Şoygu, 12 bin asker ve 250 savaş uçağının düşman hava saldırılarına karşı savunma tatbikatı yapacağını belirtti. Tatbikatta uzun menzilli bombardıman uçaklarının karadaki hedeflere füze atışları denenecek.

Rus haber ajansı Itar-Tass'ta yer alan haberde ise Moskova'nın yükümlülüğü olmamasına rağmen AGİT ülkelerini tatbikat konusunda bilgilendirdiği ve bu tutumuyla hükümetin iyi niyetini Avrupalılara gösterdiği belirtildi.

Öte yandan ABD ve çok sayıda Avrupa ülkesi de Kuzey Kutbu'nda uzun zamandır planlanan hava tatbikatına başladı. İsveç ordusundan yapılan açıklamada, tatbikata 9 ülkenin 115 savaş uçağı ile katıldığı bildirildi.

4 Haziran'a kadar sürecek tatbikata 3 bin 600 kadar da asker katılıyor. Tatbikat bölgesi ise İsveç, Finlandiya ve Norveç'i kapsıyor. Tatbikatın bir BM barış misyonu talimi olduğunu belirten İsveç Hava Kuvvetleri'nden Carl-Johan Edström, "Güvenliğimizi birlikte güvence altına alıyoruz, bu da birlikte tatbikat yapmak zorunda olduğumuz anlamına geliyor" diye konuştu.