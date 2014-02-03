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Dünya

Rusya'da okula saldırı: 2 ölü

Rusya'nın başkenti Moskova'nın yakınlarındaki bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Okulu basan saldırgan bir polisi ve bir öğretmeni öldürdü

03 Şubat 2014 13:30


Rusya'nın başkenti Moskova'da bir okulu basan silahlı saldırgan, 20 öğrenciyi rehin aldı. Okulun öğrencisi olduğu açıklanan saldırgan, bir öğretmen ve bir polis memurunu öldürmesinin ardından etkisiz hale getirildi.

Soçi’de cuma günü başlayacak 22. Kış Olimpiyatları sebebiyle güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı Rusya’nın başkenti Moskova’daki bir okulda sabah saatlerinde rehine krizi yaşandı. Saldırı, polisini saldırganı ‘etkisiz hale getirmesiyle’ sonuçlandı.

Tüfekli bir kişinin, Otradnaya caddesindeki 263 No’lu okula girdiği ve kendisini durdurmaya çalışan bir polis memurunu öldürdüğü belirtildi. Bir öğretmeni de öldürdüğü sanılan saldırganın, biyoloji dersliğinde 15 yaşında 20 öğrenciyi rehin tuttuğu belirtildi.

Rus basını ilk başta saldırganın öğrencilerden birinin babası olduğundan şüphelendiğini aktardı. Ancak daha sonra saldırganın okul öğrencilerinden biri olduğu açıklandı.

Polis, saldırganı ‘etkisiz hale getirmesiyle’ sonuçlanan baskında rehin alınan öğrenciler de kurtarıldı.
Silahlı saldırgan herhangi bir talepte bulunmazken, eylemi neden gerçekleştirdiğine dair resmi bir açıklama da henzü yapılmadı.

2004’teki Beslan okul saldırısının ardından Rusya’daki her okulda silahlı güvenlik bulunmasını öngören bir yasa çıkarılmıştı.

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