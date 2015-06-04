Rusya'da gözler 2018'de



Sepp Blatter'in istifasını açıklamasından sonra Avrupa'da gözler 2018'de Rusya'da, 2022'de de Katar'da gerçekleştirilecek Dünya Kupası karşılaşmalarına çevrildi. FIFA'nın söz konusu iki ülke ile ilgili kararını gözden geçirmesi gerektiğini savunanların sayısı az değil.

Moskova'da ise sessizlik hakim. Putin'in sözcüsü Dmitri Peskow, Blatter'in istifasının sürpriz olarak karşılandığını belirtirken, Rusya'nın son derece önemsediği 2018 Dünya Kupası hazırlıklarının ise aralıksız sürdüğünü açıkladı. Rusya Spor Bakanı Vitaly Mutko da iyimser bir yaklaşım sergileyerek "Dünya Kupası için bir tehlike görmüyoruz" açıklamasında bulundu.

Buna karşın Blatter'in istifasının Rusya açısından sıkıntılı olduğunu söylemek mümkün. Seçimden bir gün sonra Putin, Blatter'e kutlama mesajı göndermiş ve "deneyimleri, profesyonelliği ve itibarı" nedeniyle Blatter'i övmüştü. Oysa yolsuzluk skandalları nedeniyle Blatter'in imajı Batı'da adeta yerle bir olmuştu.

Putin, birkaç gün önce de FIFA yöneticilerine yönelik soruşturma açan ABD'yi eleştirmiş, soruşturmanın Blatter'in yeniden seçilmemesi için düzenlenen politik bir tezgah olduğunu ileri sürmüştü. Daha da ileri giderek, tüm bunların 2018'de Dünya Kupası'nın Rusya'da oynanmaması için yapıldığını iddia etmişti.

Amaç politik mi?

Rusya Futbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıklayan Kremlin yanlısı sağcı parti LDPR Partisi milletvekili Igor Lebedev, Dünya Kupası'nın Rusya'da oynanmasına engel olmak amacıyla yolsuzluk suçlamalarının gündeme getirildiğine ilişkin iddiaları dayanaksız bulduğunu belirterek soruşturma sonuçlarının beklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Ancak FIFA'ya yönelik soruşturmanın altında politik gerekçelerin yattığını ifade eden Lebedev, "Ben yüzde 99 eminim ki, FIFA'ya yönelik soruşturmanın altında Batı'yla ilişkiler ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar bulunuyor" diye konuştu.

Lebedev özellikle ABD'nin Blatter'i istemediğini ve istifasında etkili olduğunu belirterek bu nedenle yerine seçilecek yeni FIFA başkanının Washington yanlısı biri olacağı ileri sürdü. Bu durumda da Dünya Kupası'nın 2018'de Rusya'da oynanmasının tehlikeye girebileceğini düşünüyor.

Rusya'daki spor otoritelerinin de kafaları karışık. Sport-Express'de blog yazarı Igor Rabiner, "Eğer Rusya, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmayı meşru yollardan elde etmemiş olsaydı, bunların kanıtları çoktan yayınlanırdı" diye yazıyor ve endişeye gerek olmadığını vurguluyor. Gazetenin okurları arasında yapılan bir anketten çıkan sonuca göre de iyimser olanların oranı yüzde 53.

Rusya'da da yeni FIFA başkanın kim olacağı yönünde spekülasyonlar yapılıyor. Avrupa'nın favori olarak gördüğü UEFA Başkanı Michel Platini, Rusya'da da sempatiyle karşılanıyor. Lebedev, Rusya ve UEFA arasındaki iyi ilişkileri örnek göstererek, Platini ile sorun yaşanmayacağını belirtiyor. Gazeteci Igor Rabiner de Platini'nin iyi bir seçim olacağını düşünenlerden.