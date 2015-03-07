Rusya'da gözaltılar



Rus iç istihbarat servisi FSB, cinayetten yaklaşık bir hafta sonra iki şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. FSB'nin başkanı Alexander Bortnikov, Devlet Başkanı Putin'in gelişmelerden haberdar edildiğini söyledi. Bortnikov, devlet kanalı Kanal 1'in internet sitesinde yayınlanan vidosunda, cinayetle ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti. Gözaltına alınan şüphelilerin isimlerini açıklayan Bortnikov, daha ayrıntılı bilgi vermekten kaçındı. Bortnikov RIA haber ajansına verdiği demecinde ise şüphelilerin Kafkasya kökenli olduğunu belirtti.

Rus muhalif politiklacı Borsit Nemtsov, yaklaşık bir hafta önce Moksova'da Kremlin Sarayı yakınlarında yolda yürürken bir otomobilden açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Cinayetin kim veya kimler tarafından işlendiği halen belirsizliğini koruyor. 55 yaşındaki Nemtsov Putin karşıtı bir çizgi izliyordu. Yakın çevresinin verdiği bilgilere göre Nemtsov, son dönemlerde Ukrayna ihtilafında Rusya'nın rolünü irdelediği bir haber üzerinde çalışıyordu.