Rusya'da Duma uluslararası soruşturma başlatacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Eylül (DHA) - Rusya Parlamentosu Duma, Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi Sergey Jeleznyak, Rus parlamenterlerin İsrail’in eylemlerinden rahatsız olduklarını ve yaşananlarla ilgili resmi uluslararası soruşturma başlatılacağını açıkladı.

Jeleznyak, “İsrail Suriye’deki eylemlerine terör kaynaklarının yok etme isteğiyle bahane buluyor, fakat İsrail’in egemen bir devlete her saldırısı suçsuz yeni kurbanlar getiriyor ve bunlara 15 Rus daha dahil oldu. Biz bu eylemlerden çok rahatsızız ve uluslararası soruşturma başlatacağız” dedi.

Milletvekili, Lazkiye yakınında Akdeniz üzerinde İl-20 uçağı trajedisinin Rus mürettebatını ateşe atığının farkında olan İsrail’in savaş uçakları tarafından provoke edildiğinden emin olduğunu vurguladı ve ekledi:

“Bu suça yönelik kararın hangi düzeyde alındığının belirlenmesi ve suçluların cezasını alması için elimizden geleni yapmamız gerek. İsrailli askerler ABD önderliğindeki batı koalisyonunu destekliyorlar.”

Jeleznyqk, Rus askerlerin ölümü nedeniyle taziye mesajlarını ileterek İsrailli askerlerin sadece trajik bir hata yapmadıklarını ayrıca düzeltilemeyecek sonuçlara yol açtıklarının altını çizdi.