Rusya YPG'yi eğitecek

Rusya'nın Suriye'nin kuzeybatısında bir askeri üs oluşturmak üzere, bölgede kontrolü elinde bulunduran Suriyeli Kürtlerle anlaşmaya vardığı bildirildi. Suriyeli Kürtlerden oluşan Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) sözcüsü Redur Celil, anlaşma çerçevesinde Rus askerlerinin terörle mücadele kapsamında YPG savaşçılarına askeri eğitim vereceğini kaydetti.

YPG sözcüsü Celil Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Ruslarla pazar günü anlaşmaya varıldığını belirterek, Rus askerlerinin askeri nakliye kamyonları ve zırhlı araçlarla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'e vardıklarını bildirdi.

Celil yaptığı açıklamada, anlaşma uyarınca Rus askerlerinin YPG güçlerinin modern silahlarla talimine yardımcı olacağını ve YPG ile Rus güçleri arasında doğrudan temas için bir mekanizma oluşturulacağını bildirdi.

Türkiye YPG'yi PKK'nın kolu terörist bir örgüt olarak görüyor. YPG'nin radikal İslamcı IŞİD'e karşı mücadeledeki rolü Türkiye ile ABD arasında gerilime yol açmış; ABD, Suriye'de en önemli müttefiki olarak gördüğü YPG'ye tam destek açıklamaları Türk hükümetinin sert tepkisine yol açmıştı.

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