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Spor

Rusya yarı finalde

Yunanistan - Rusya: 69-74 İSTANBUL, (DHA) - Avupa Basketbol Şampiyonası Çeyrek Final mücadelesinde Rusya, Yunanistan'ı 74-69 mağlup ederek yarı finale yükseldi

13 Eylül 2017 23:40

Yunanistan - Rusya: 69-74

İSTANBUL, (DHA) - Avupa Basketbol Şampiyonası Çeyrek Final mücadelesinde Rusya, Yunanistan\'ı 74-69 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Yunanistan, ilk çeyreği 24-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı az da olsa indiren Rusya, ilk yarıyı 37-31 geride kapattı.
Karşılaşmanın üçüncü periyodunda Rusya oyuna ağırlığını koysa da, Yunanistan son periyoda 2 sayı önde girdi. Maçın son bölümünde skorda öne geçen Rusya, mücadeleden 74-69 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 26 sayıyla Rusya\'dan Alexey Shved olurken, Yunanistan\'dan Nick Calathes 25 sayı üretti.
Rusya\'nın yarı finaldeki rakibi, İtalya-Sırbistan maçının galibi olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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