Rusya ve Çin'den itidal çağrısı

Rusya ve Çin Kuzey Kore'nin nükleer programı yüzünden artmakta olan gerginlik nedeniyle itidalli olunması için çağrıda bulundu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Çin ziyareti sırasında yaptığı açıklamada "atılacak her hatalı adımın büyük bir patlamaya yol açabileceği" uyarısında bulundu. Ryabkov mevcut durum karşısında gerginliğin tırmandırılmaması gerektiğini belirtti ve ABD yönetiminin Kuzey Kore'den müttefiklerine ya da ABD'ye yapılacak bir saldırının karşılıksız kalmayacağı mealindeki uyarılarına gönderme yaparak "Daha güçlü ve akıllı olan itidal göstermelidir" dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kuzey Kore'nin görüşme önerileriyle yumuşatılabileceğini ve tamamen tecrit edilen bu ülkeye uygulanan yaptırımların maksimum noktaya dayandığını söyledi. Sergey Ryabkov bundan sonra alınacak cezai önlemlerin Kuzey Kore ekonomisini çökertmeyi amaçlayabileceğini belirtti ve ek yaptırımların güncel gelişmelerin ışığında değerlendirilmekte olduğunu dile getirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı da "tarafların çekingen davranacaklarına güvenildiğini" duyurdu. Bakanlık sözcüsü Pekin'de yaptığı açıklamada artık anlaşmazlığı azdırmak değil tansiyonu düşürmek gerektiğini söyledi. Sözcü, Çin'in son nükleer denemeyi onaylamadığının Pyongyang'a açık bir dille iletildiğini sözlerine ekledi.

"Tek sorumlu Kuzey Kore'dir"

Kore yarımadasındaki gerginlikten özellikle Kuzey Kore'nin sorumlu olduğunu duyuran Almanya, Pyongyang yönetimine ek yaptırım uygulanmasını talep etti. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert ek yaptırımların gündeme alınması için Fransa ve Almanya'nın Avrupa Birliği'ne başvuracağını açıkladı. Almanya hükümetinin edindiği bilgilere göre Kuzey Kore Pazar günü daha önceki denemeden çok daha şiddetli bir hidrojen bombası denemesi yaptı.

Seibert Almanya'nın arabuluculuk yapmasının söz konusu olmadığını ve provokasyonun sorumluluğunun sadece Kuzey Kore'ye ait olduğunu söyledi. Sözcü bu nedenle Almanya'nın arabuluculuk yapmayıp devletler topluluğunun ve Birleşmiş Milletlerin kararlarına katılabileceğini söyledi. Seibert "Devletler hukukunu ayaklar altına alan Kuzey Kore'dir. Anlaşmazlığa diplomatik ve barışçı yollardan çözüm bulunmalıdır”, dedi.

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DW, Reuters, dpa/AG, BD