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Dünya

Rusya ve Çin'den Pasifik Okyanusu'nda ortak devriye

Japonya'nın kuzeyinden de geçen filo taktiksel manevralar ve tatbikatlar düzenledi

23 Ekim 2021 20:30

Rusya ve Çin, Pasifik Okyanusu'nda ilk kez ortak devriye gerçekleştirdi.

PAsifik OkyanusudevriyeRusyaÇin
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