Rusya ve ABD arasında 'IŞİD'e ortak operasyon' atışması

Rus ordusu, ABD önderliğindeki koalisyon ile birlikte IŞİD'e karşı ortak bir hava operasyonu yaptıklarını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı kaynaklı "ortak operasyon" açıklaması ise ABD askeri kaynakları tarafından hızla yalanlandı.

Amerikalı askeri yetkililer, Moskova'dan yapılan açıklamanın "saçma" olduğunu ve propaganda amacını taşıdığını söylerken, Pentagon sözcüsü Jeff Davis daha ayrıntılı bir açıklama yaptı.

Davis, Rusya ile Suriye hava sahası konusunda "olası ihtilafları önleyici" bağlamda irtibatta olduklarını ifade ederek, bu anlaşmanın değişmediğini söyledi.

Donald Trump yönetimindeki Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklama ise "ortak operasyona" açık kapı bırakmış durumda.

Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer konu ile ilgili soruya verdiği yanıtta, Trump yönetiminin, IŞİD ile mücadele konusunda "Rusya da dahil" herkesle işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Pazar günü El Bab'a düzenlenen bir hava harekatında, IŞİD hedeflerine ait koordinatlarının, Amerika tarafından kendilerine sağlandığını açıklamıştı.

Aynı açıklamada, iki Rus savaş uçağı ile Amerika önderliğindeki koalisyona ait 2 uçağın belirlenen hedefleri vurduğu da belirtilmişti.

Rusya'nın ortak operasyonlar konusunda ABD'ye yaptığı çağrılar eski başkan Obama tarafından reddedilmişti.

Cuma günü yemin ederek göreve başlayan Donald Trump, törende yaptığı konuşmada, ABD'nin mevcut tüm ittifaklarını güçlendireceklerini ve yeni ittifaklar kuracaklarını belirtmişti.