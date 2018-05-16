Rusya-Türkiye maçı Moskova'da oynanacak    

İSTANBUL,(DHA) - A Milli Takımı\'nın Rusya ile 5 Haziran 2018 Salı günü yapacağı özel karşılaşma Moskova\'da oynanacak.

Arena CSKA\'daki Rusya-Türkiye hazırlık müsabakası saat 19.00\'da başlayacak. Türkiye ile Rusya, SSCB dönemi dahil A Milli Takımlar düzeyinde bugüne kadar toplam 18 kez karşı karşıya geldi. İki takım, son kez 31 Ağustos 2016 tarihinde özel maçta Antalya\'da karşılaşmış ve 0-0 berabere kalmıştı.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi\'nde yer alan Türkiye ile Rusya 2. Grup\'ta 7 Eylül ve 14 Kasım 2018\'de iki kez daha karşı karşıya gelecek.