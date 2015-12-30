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Dünya
Deutsche Welle

Rusya: Pilotumuzun katilini yargılayın

Rusya, Türkiye’nin düşürdüğü savaş uçağındaki iki Rus pilottan birinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Alparslan Çelik’in tutuklanarak yargılanmasını talep etti.

30 Aralık 2015 22:06


Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, “Türk makamlarından Alparslan Çelik ve suç ortaklarının tutuklanması ve Rus pilotun öldürülmesi suçundan yargılanması için hızla adımlar atmasını talep ediyoruz” dedi.

Suriye'de Türkmen Cephesi saflarında savaşan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Alparslan Çelik, pazar günü Hürriyet gazetesinde yayımlanan röportajda, Rus pilotun öldürülmesiyle ilgili olarak, “Her gün uçaktan sivil Türkmenlere bombalar yağdırmış birinin benim vicdanımda yeri yok… Kısas en doğal haktır” ifadesini kullanmıştı.

Hürriyet’e sert eleştiri

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zakharova, röportajı yayımlayan Hürriyet gazetesini de sert dille eleştirerek, Çelik’in yorumlarının Türkiye'nin önde gelen gazetelerinden birinde yayımlanmış olmasının kendilerini şaşırttığını ve öfkelendirdiğini söyledi. Zakharova, Hürriyet’i ‘terörist ve katillerin işledikleri suçlarla övündükleri, milliyetçi ideoloji yoluyla Rusya ve Rus halkına nefret saçtıkları bir platform olmakla' suçladı.

Zakharova, röportajda kullandığı ifadelerin, ‘Çelik'in Rus pilotun öldürülmesiyle doğrudan ilgili olduğunun itirafı anlamına geldiğini' söyledi.

24 Kasım tarihinde Türk hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye tarafından vurulan uçak, Suriye'de Bayırbucak Türkmenleri'nin bulunduğu bölgeye düşmüş, paraşütle uçaktan ayrılmayı başaran iki pilottan biri yerden açılan ateş sonucu öldürülmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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