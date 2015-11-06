T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Rusya Mısır’a uçuşları durdurdu

Mısır’da düşen Rus yolcu uçağı ile ilgili bomba şüpheleri yoğunlaşırken Rusya da Mısır’a uçuşları durdurma kararı aldı.

06 Kasım 2015 20:19


Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, güvenlik şefinin tavsiyesi doğrultusunda Mısır'a uçuşların durdurulması talimatı verdiği bildirildi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Putin'in talimatı doğrultusunda hükümetin uçuşları durdurma kararı aldığını ve bölgedeki Rus vatandaşlarının tahliyesi için mekanizma oluşturacağını kaydetti.

Geçen cumartesi sabahı Şarm el Şeyh'ten St.Petersburg'a gitmekte olan Rus Metrojet havayollarına ait yolcu uçağı Sina Yarımadası üzerinde düşmüş, uçaktaki çoğu Rus turist 224 kişiden kurtulan olmamıştı.

Olayın ardından radikal İslamcı terör örgütü IŞİD uçağın kendisi tarafından düşürüldüğünü duyurmuştu. Rusya uçağın düşmesine bir bombanın neden olduğu yönündeki haberlere başlangıçta temkinli yaklaşmıştı.

Turistler ülkelerine taşınıyor

ABD Başkanı Barack Obama da ‘uçakta bir bombanın bulunduğu ihtimalini ciddiye aldıklarını', ancak kesin bir şey söyleyebilmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Uçağın düşmesine bir bombanın yol açtığı yönündeki giderek artan endişe nedeniyle Avrupalı havayolları Şarm El Şeyh'te bulunan binlerce turistin ülkelerine götürülmesi için çalışıyor. İngiltere, Mısır'da bulunan yaklaşık 20 bin vatandaşını ülkelerine geri göndermek için uçuşlara cuma günü başladı. Alman havayolları şirketi Lufthansa, kendisine bağlı Eurowings havayollarının Almanya ile Şarm el Şeyh arasındaki seferlerini durdurduğunu açıklarken, Türk Hava Yolları da iki uçuşu iptal etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

MısırRusRusyaRusya Devlet Başkanı Vladimir PutinDimitri Peskov PutinSt.PetersburgRus MetrojetSina YarımadasıIŞİDABDBaşkanı Barack ObamaAvrupalıLufthansaEurowingsAlmanyaTürk Hava YollarıDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24