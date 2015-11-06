Rusya Mısır’a uçuşları durdurdu



Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, güvenlik şefinin tavsiyesi doğrultusunda Mısır'a uçuşların durdurulması talimatı verdiği bildirildi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Putin'in talimatı doğrultusunda hükümetin uçuşları durdurma kararı aldığını ve bölgedeki Rus vatandaşlarının tahliyesi için mekanizma oluşturacağını kaydetti.

Geçen cumartesi sabahı Şarm el Şeyh'ten St.Petersburg'a gitmekte olan Rus Metrojet havayollarına ait yolcu uçağı Sina Yarımadası üzerinde düşmüş, uçaktaki çoğu Rus turist 224 kişiden kurtulan olmamıştı.

Olayın ardından radikal İslamcı terör örgütü IŞİD uçağın kendisi tarafından düşürüldüğünü duyurmuştu. Rusya uçağın düşmesine bir bombanın neden olduğu yönündeki haberlere başlangıçta temkinli yaklaşmıştı.

Turistler ülkelerine taşınıyor

ABD Başkanı Barack Obama da ‘uçakta bir bombanın bulunduğu ihtimalini ciddiye aldıklarını', ancak kesin bir şey söyleyebilmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Uçağın düşmesine bir bombanın yol açtığı yönündeki giderek artan endişe nedeniyle Avrupalı havayolları Şarm El Şeyh'te bulunan binlerce turistin ülkelerine götürülmesi için çalışıyor. İngiltere, Mısır'da bulunan yaklaşık 20 bin vatandaşını ülkelerine geri göndermek için uçuşlara cuma günü başladı. Alman havayolları şirketi Lufthansa, kendisine bağlı Eurowings havayollarının Almanya ile Şarm el Şeyh arasındaki seferlerini durdurduğunu açıklarken, Türk Hava Yolları da iki uçuşu iptal etti.