Rusya'dan Libya'da "hemen" ateşkes çağrısı

T24 Dış Haberler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'da "hemen" ateşkes yapılması çağrısından bulundu.

Bir basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Türkiye ve Mısır'ın da çatışmanın çözülmesi konusunda Moskova'nın duruşunu desteklediğini ifade etti.

Lavrov, bölgedeki tüm aktörlerin savaş halindeki taraflarla diyalog içinde olması gerektiğini ve bu konuda Türkiye ile Mısır'ın da desteğini aldığını ifade etti.

Öte yandan Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve Mısırlı mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade etti.