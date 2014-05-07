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Dünya
Deutsche Welle

Rusya Almanya’nın önerisini reddetti

Moskova, Berlin’in Ukrayna krizinin çözümü için ikinci bir Cenevre konferansı toplanması yönündeki önerisini reddetti.

07 Mayıs 2014 01:27


Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile akşamüstü saatlerinde Viyana'da bir araya geldi. Görüşmede Steinmeier şiddetin durması ve Ukrayna krizinin çözümü için ikinci bir Cenevre konferansı toplanması önerisini Lavrov'a iletti. Ancak Lavrov, bazı koşullar öne sürerek konferans önerisini kabul etmedi.

Lavrov gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna'da önce hükümet ve muhaliflerin atılacak ortak adımlar konusunda uzlaşması gerektiğini vurguladı. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov toplanacak bir Cenevre konferansına muhaliflerin de katılması gerektiğini savundu. Ancak bu öneriye Kiev karşı çıkıyor.

Görüşmede iki bakan Ukrayna'da diyaloğun güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Cenevre'de nisan ayı ortalarında yapılan müzakerelerde Ukrayna, Rusya, ABD ve AB temsilcileri şiddetin sona erdirilmesi ve yasadışı grupların silahsızlandırılması konusunda mutabık kalmışlardı. Ancak buna rağmen ülkede şiddet tırmanmaya devam ediyor. Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov'un yaptığı açıklamalara göre salı günü Slavyansk'ta çıkan çatışmalarda 30'dan fazla ayrılıkçı hayatını kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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