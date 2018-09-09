Rusya-ABD-Türkiye hattında "Aylin" kavgası

Hayati ARIGAN-Mehmet İlkay ÖZER - İSTANBUL,(DHA)

RUS anne ile Türk babanın birlikteliklerinden Amerika\'da dünyaya gelen 10 yaşındaki Aylin ve 8 yaşındaki Selin velayet kavgasının ortasında kaldı. Rus anne Selin\'i Rusya\'ya kaçırdı. Babasıyla kalan Aylin ise Türk vatandaşlığı bulunmadığı için kimliksiz kaldı. Aylin, ne okula ne hastaneye gidebiliyor ne de uçağa binip otelde kalabiliyor. Annesinin yurt dışı yasağı aldırdığı Aylin, Türkiye\'den çıkamadığı için vatandaşı olduğu Amerika\'ya da gidemiyor.

İşadamı Murat Aydemir, 2004 yılında Rus vatandaşı Zarina Albegenova ile Kuzey Osetya\'da evlendi. Çift Türkiye\'ye yerleşti. Ancak nikah, Türkiye\'de tescil ettirilmedi. Bu nedenle Murat Baydemir kimlik kayıtlarında bekar ve çocuksuz olarak görünmeye devam etti. Birlikteliklerinin 4\'üncü yılında Rus anne, büyük kızı Aylin\'e hamile kaldı.

İKİ KIZLARI DA AMERİKA\'DA DÜNYAYA GELDİ

Çift doğum için ABD\'ye gitti. Burada dünyaya gelen Aylin, Amerikan vatandaşı oldu. Baba Murat Aydemir, ABD\'de Türk Konsolosluğu\'na giderek kızını Türk vatandaşlığına geçirmek istedi. Ancak anne karşı çıktı. Anne Albegenova, Aylin\'i alarak Rusya\'ya gitti. Baba Aydemir ise Türkiye\'ye döndü. Aradan geçen 16 ayda baba kızını göremedi. İkili barışınca İstanbul\'da yeniden birlikte yaşamaya başladı. 2010 yılında Zarina Albegenova küçük kızı Selin\'e hamile kaldı. Doğum için ABD\'ye giden anne Selin\'i burada dünyaya getirdi. Selin de Amerikan vatandaşı oldu. Çift, kızlarıyla birlikte 2011 yılının Mart ayında Türkiye\'ye döndü. Baba Aydemir, çocukları nüfusuna almak istedi. Anne ise bir kez daha karşı çıktı. Bu anlaşmazlık ikilinin birlikteliklerini sonlandırdı. Anne hemen Rusya\'nın İstanbul Büyükelçiliği\'ne gitti ve \'babanın nerede olduğunu bilmiyorum\' diyerek 2 kızını da Rus vatandaşlığına geçirdi. Bununla da yetinmedi ülkesinde kızların velayetini üzerine aldı. Kızlarıyla birlikte İstanbul\'da bulunan baba durumdan haberdar olunca Rusya\'ya giderek karara itiraz etti. Rus mahkemesi velayet kararını kaldırdı.

3 ÜLKEDE TOPLAM 22 DAVA AÇILDI

Bu tarihten sonra taraflar velayet kavgasına tutuştu. ABD, Rusya ve Türkiye\'de karşılıklı toplam 22 dava açıldı. İstanbul Aile Mahkemesi\'ndeki davada çocukların anne baba üzerinde kayıtlı olmamaları nedeniyle velayet kararı alınamadı.

VELAYET YERİNE BİRLİKTE YAŞAM KARARI ÇIKTI

Mahkeme Aylin\'in babayla Selin\'in de anneyle yaşamasına ve belli günlerde diğer ebebeynle ilişki tesis edilmesine karar verdi. Murat Aydemir, kızı Aylin\'i düzenli olarak anneyle görüştürürken Zarina Albegenova ise Selin\'i babaya göstermedi. Anne,\'babanın uygunsuz yaşam tarzı sürdürdüğü\' iddiasıyla İstanbul Valiliği\'ne ihbarda bulundu ve kızının acil koruma altına alınmasını istedi. Çocuk Mahkemesi\'nden alınan kararla Aylin, polislerce alınıp devlet yurduna yerleştirildi. Baba karara itiraz etti ve kızını 4 gün kaldığı yurttan geri aldı.

AYLİN\'E YURT DIŞI YASAĞI ALDIRIP, SELİN\'İ RUSYA\'YA KAÇIRDI

Devam eden velayet davasında annenin talebi üzerine şuan 10 yaşında olan Aylin\'e yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Aynı davada annenin 8 yaşındaki Selin\'i Rusya\'ya kaçırdığı ortaya çıktı. Baba geçtiğimiz Mayıs ayında Adalet Bakanlığı\'na başvurarak Lahey Sözleşmesi gereğince anneye çocuk kaçırma suçundan dava açılmasını talep etti.

AYLİN, KİMLİKSİZ KALDI

Babasıyla birlikte İstanbul\'da yaşayan Aylin, 10 yaşına gelmesine rağmen Türk kimliğine kavuşamadı. Rus annenin izin vermemesi nedeniyle, baba nüfusuna alamadığı kızını ne Türk vatandaşlığına geçirebiliyor ne de kimlik çıkartabiliyor. Amerikan vatandaşı olmasına rağmen, annesinin aldırdığı yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle bu ülkeye de gidemeyen Aylin, okula gidemiyor, uçağa binemiyor, doktora muayene olamıyor ve tatil yapamıyor.

BABA 22 DAVADA 220 DURUŞMAYA GİTTİ

48 yaşındaki baba Murat Aydemir, \"Aylin\'i doğduktan hemen sonra Türk vatandaşı yapmak istedim. Fakat anne karşı çıktı. Mahkeme devam ederken kızımı Rusya\'ya kaçırdı, 16 ay göremedim. İkna ettim geri geldiler. Selin\'e hamile kaldı. Küçük kızımda Amerika\'da doğdu. Türkiye\'ye döndükten sonra kavgalarımız arttı. Küçük kızımı da alıp evi terk etti. Aynı gün çocukların velayetini almak için dava açtı. Gerekçe olarak evlilik dışı çocuğun velayetinin annede olmasını gösterdi. Mahkeme büyük kızın benim yanımda küçük kızımın da anne yanında yaşamasına karar verdi. O, davadan feragat edince ben küçük kızımı görmek için dava açtım. Davayı kazandım. Yargıtay onayladı ancak kızımı bana göstermemeye başladı. Kızlarımı almak için 2008 yılından bu yana ABD\'de, 2011 yılından bu yana da Türkiye\'de hukuk mücadelesi sürdürüyorum. 22 dava açıldı. 220 duruşmaya katıldım. 70 bin sayfa 3 ülkeden elimde evrak var\" dedi.



AMAÇLARI BENİ RUSYA\'YA ÇEKMEK

Kızı Aylin\'in nüfus kayıtlarında yer almaması nedeniyle \'kimsesiz çocuk\' sıfatıyla polis zoruyla alınıp Çocuk Esirgeme Kurumu Yurdu\'na konulduğunu kaydeden baba, “Dört gün orada kaldı. Mahkemede hakim, olayın oyun olduğunu anlayarak \'çocuğunu al git\' dedi. Selin\'i görmek için açtığım son davada ise annenin avukatı, kızımı Rusya\'da görmem yönünde karar alınmasını istedi. Amaçları çocuğu göstermek değil, beni Rusya\'ya çekmek\" diye konuştu.



SELİN İÇİN, ADALET BAKANLIĞI\'NA BAŞVURDU

Adalet Bakanlığı\'na Lahey Sözleşmesi gereğince kaçırılan Selin için başvuruda bulunduğunu kaydeden Aydemir, Aylin\'in ise 10 yıldır İstanbul\'da yaşamasına rağmen Türk vatandaşı olamadığını belirtti. Baba şunları ifade etti:

\"Rusya yardımcı olmuyor. ABD, eşit velayet olduğu için annenin muvafakatini istiyor. Türkiye\'de göçmen bürosuna mahkeme kararıyla başvurdum ancak \'Sen Türk vatandaşısın. Çocuğuna göçmenlik veremeyiz\' diyorlar. Nüfus Müdürlüğü \'annenin evraklarını getir\' diyor. 11 yaşına gelen kızımın bir tek kimliği dahi yok. Hastalansa doktora götüremiyorum. Okula kaydettiremiyorum. Daha önce özel okula vermiştim. Fakat yeni sistemde adrese dayalı kayıt olduğu için bu şansımız da bitti. Çok zor durumdayım. Bir düzenleme yapılsın, yardım istiyorum. Benim gibi çok sayıda baba var. İki kızımın ikişer vatandaşlığı var ama Türk vatandaşı olamıyorlar. Sırf onlar Türk vatandaşı olsun diye ailemi, yuvamı bozdum. Son sekiz yıldır çekmediğim çile kalmadı. Devletten benim durumundaki nisanların dertlerine çare bulunmasını istiyorum\"



AYLİN: TÜRK KİMLİĞİMİN OLMASINI İSTERİM

Aylin de “Kardeşimi çok özledim, üç yıldır görmüyorum. Bir tek görüntülü görüşmem oldu. Yanımda olmasını isterdim. Kimliğim yok. Türk kimliğim olmasını isterdim\" dedi.



AYLİN ANNESİNE BÖYLE TEPKİ GÖSTERDİ

Aylin\'i annesi en son 1.5 yıl önce görmeye geldi. Beraberinde babası ve babasının avukatı da bulunan Aylin, annesine \'seni görmek istemiyorum\' diye bağırarak tepki gösterdi. Aylin, görmek istediği kız kardeşini getirmeyen annesine \'git buradan\' diyerek bağırdı. Video görüntülerine yansıyan acı dolu anlarda Aylin annesine “Selin nerede?\" diye isyan ediyor.

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