Rusya - Mısır: 3-1

Saint Petersburg, (DHA)

STAT: Saint Petersburg

HAKEMLER: Enrique Caceres, Eduardo Cardozo, Juan Zorrilla

RUSYA: Akinfeev- Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov (Dk. 86 Kudryashov), Gazinskiy, Zobnin, Samedov, Golovin, Cheryshev (Dk. 74 Kuzyaev), Dzyuba (Dk. 79 Smolov)

MISIR: El Shenawy- Ahmed Fathy, Hegazy, Gabr, Abdelshafy , Hamed, Elneny (Dk. 64 Warda), Trezeguet (Dk. 68 Sophi), Elsaid, Salah, Mohsen (Dk. 82 Kahraba)

GOLLER: Dk. 47 (K.K) Ahmed Fathy, Dk. 59 Cheryshev, Dk. 61 Dzyuba (Rusya), Dk. 73 Salah (Mısır)

SARI KARTLAR: Trezeguet (Mısır), Smolov (Rusya)

2018 Dünya Kupası A Grubu\'nda ikinci maçlar başladı. Grupta ilk maçında Suudi Arabistan\'ı 5-0 mağlup eden grup lideri Rusya, Mısır\'ı da 3-1 mağlup etti. Rusya, bu galibiyetle puanını 6\'ya yükseltirken, Mısır henüz puanla tanışamadı. Rusya\'nın golleri 47\'nci dakikada Ahmed Fathy (K.K), 59\'uncu dakikada Cheryshev ve 61\'inci dakikada Dzyuba\'dan geldi. Mısır\'ın tek golünü ise Salah, 73\'üncü dakikadan penaltıdan kaydetti.

6\'ncı dakikada Rusya gole yaklaştı. Ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Golovin\'in şutu auta çıktı.

19\'uncu dakikada gelişen Rusya atağında Denis Cheryshev\'in ceza sahasının hemen dışından çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

42\'nci dakikada Mısır, Salah ile gole yaklaştı. Salah, sağ çaprazdan kaleyi yokladı ancak top az farkla oyun alanını terk etti.

Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

47\'nci dakikada Rusya öne geçti. Rusya atağında Zobnin ceza sahası dışından kaleyi yokladı ve topu uzaklaştırmak isteyen Ahmed Fathy, topu kendi ağlarına gönderdi. 1-0

59\'uncu akikada Rusya durumu 2-0\'a getirdi. Mario Fernandes\'in ceza sahası sağ çaprazından ceza sahası içerisine verdiği pası iyi değerlendiren Denis Cheryshev takımının ikinci golünü kaydetti. 2-0

62\'nci dakikada Kutepov\'un uzun pasında topu iyi kontrol eden Dzyuba takımının 3\'üncü golünü attı. 3-0

73\'üncü dakikada Mısır penaltı kazandı. Topun başına geçen Salah, farkı 2\'ye indirdi. 3-1

Rusya, Mısır\'ı 3-1 mağlup etti.



