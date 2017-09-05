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Spor

Rusya - Letonya: 69-84 (Avrupa Basketbol Şampiyonası)

İSTANBUL, (DHA) - Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 4'üncü maçında Letonya, Rusya'yı 84-69 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu

05 Eylül 2017 19:37

İSTANBUL, (DHA) - Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 4\'üncü maçında Letonya, Rusya\'yı 84-69 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası\'nda Türkiye\'nin grubunda oynanan sabah karşılaşmasında Letonya, Rusya\'yı farklı geçti. Ruslar maça iyi başlasa da daha sonra oyun dengelendi. İkinci periyotta Porzingis\'i faul problemine sokan Rusya soyunma odasına 10 sayılık farkla 44-34 önde gitmeyi başardı.
İkinci yarıda ise sahada Letonya rüzgarı esti. 3\'üncü periyotta Rusya\'ya sadece 8 sayı imkanı veren Letonya 10 sayılık farklı eriterek son periyota 52-52 eşitlikle girdi. Son periyotta hücumda iyi işler yapan Letonya bu periyotta 32 sayı atarken, Rusya\'ya 17 sayı atma izni verdi. Böylece Letonya ilk yarsını 10 sayı geride kapatıığı maçı 15 sayıyla kazanmayı başardı ve D Grubu\'ndaki liderliği rakibinden devraldı. Karşılaşmanın en skorer ismi 24 sayıyla Letonya\'dan Janis Timma oldu.

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