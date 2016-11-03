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Spor

Russel Westbrook alev aldı, Clippers'ı da yaktı

Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Russell Westbrook, takımı adına 35 sayı kaydetti

03 Kasım 2016 12:27

NBA'de gecenin nefes kesen maçında Oklahoma City Thunder deplasmanda Los Angeles Clippers‘ı 85-83 mağlup etti ve rakibine sezonun ilk mağlubiyetini tattırdı.

Oklahoma'da Russell Westbrook 35 sayı-5 asist-6 ribaunt-3 top çalma yaparak maçın yine yıldızı oldu.

Thunder‘da Victor Oladipo 9 sayı-5 ribaunt, Steven Adams 2 sayı-11 ribaunt, Domantas Sabonis 6 sayı-2 ribaunt, benchten gelen yeni transfer Jerami Grant 6 sayı ve Alex Abrines 6 sayı yaptı.

Clippers‘ta Chris Paul 15 sayı-9 asist-11 ribaunt-6 top çalma yaparken, Blake Griffin 14 sayı-9 ribaunt-5 asist, DeAndre Jordan 8 sayı-6 ribaunt-3 blok, JJ Redick 8 sayı-4 ribaunt ve benchten gelen Marreese Speights 14 sayı-4 ribaunt yaptı.

NBA'de gecenin sonuçları

 

Charlotte Hornets 109 - 93 Philadelphia 76ers

Washington Wizards 103 - 113 Toronto Raptors

Atlanta Hawks 116 - LA Lakers 123

Brooklyn Nets 109 - 101 Detroit Pistons 

New York Knicks 99 - 118 Houston Rockets

Boston Celtics 107 - 100 Chicago Bulls

Memphis Grizzlies 89 - 83 New Orleans Pelicans

Utah Jazz 97 - 81 Dallas Mavericks

Phoenix Suns 118 - 115 Portland Trail Blazers.

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