T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Rus uydusu yere çakıldı

Kazakistan’ın Baykonur uzay üssünden fırlatılan ve telekomünikasyon uydusu taşıyan füze kısa süre içinde yere çakıldı. Sadece uydu 21 milyon euro değerindeydi.

16 Mayıs 2014 20:07

Rusya'nın, içinde altı tonluk "Express-AM4R" telekomünikasyon uydusunu taşıyan Proton tipi füzesi, Kazakistan'ın Baykonur uzay üssünden fırlatıldıktan kısa süre sonra yere çakıldı. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roskosmos) yöneticisi Oleg Ostapenko, Itar-Tass haber ajansına yaptığı açıklamada taşıyıcı füzenin motorlarından birinin 161 kilometre irtifada henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı durduğunu, bunun üzerine irtifa kaybeden füzenin fırlatıldıktan 545 saniye sonra düştüğünü açıkladı.

Ostapenko, "Füzenin, atmosferin yoğun katlarında yandığını tahmin ediyoruz. Express-AM4R uydusu da füzeden ayrılamadı ve yörüngesine çıkamadı" dedi. Roskosmos yöneticisi, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını da bildirdi.

Devlete ait en güçlü ve donanımlı iletişim uydusu olarak kabul edilen Express-AM4R, ülkenin uzak bölgelerindeki internet sorununu çözmek için tasarlanmıştı.

Misyon Rus verilerine göre 150 milyon euroya mal oldu. Sadece telekomünikasyon uydusunun 21 milyon euro değerinde olduğu belirtiliyor.

Rus uzay çalışmaları kapsamında geçen yıllarda art arda meydana gelen aksaklık ve kazalar nedeniyle Roskosmos'un eski yöneticisi Vladimir Popovkin, iki yıllık görev süresinin ardından ekim ayında görevden alınmıştı. Halefi Oleg Ostapenko, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından milyarlarca euroluk kapsamlı bir reform programını hayata geçirmekle görevlendirilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Kazakistan BaykonurRusyaProtonFederal Uzay AjansıOleg Ostapenko Itar-TassExpress-AM4RRusRoskosmosVladimir PopovkinOleg Ostapenko Devlet Başkanı Vladimir PutinDeutsche Welle Türkçe AFPdpa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24