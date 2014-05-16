Rus uydusu yere çakıldı

Rusya'nın, içinde altı tonluk "Express-AM4R" telekomünikasyon uydusunu taşıyan Proton tipi füzesi, Kazakistan'ın Baykonur uzay üssünden fırlatıldıktan kısa süre sonra yere çakıldı. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roskosmos) yöneticisi Oleg Ostapenko, Itar-Tass haber ajansına yaptığı açıklamada taşıyıcı füzenin motorlarından birinin 161 kilometre irtifada henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı durduğunu, bunun üzerine irtifa kaybeden füzenin fırlatıldıktan 545 saniye sonra düştüğünü açıkladı.

Ostapenko, "Füzenin, atmosferin yoğun katlarında yandığını tahmin ediyoruz. Express-AM4R uydusu da füzeden ayrılamadı ve yörüngesine çıkamadı" dedi. Roskosmos yöneticisi, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını da bildirdi.

Devlete ait en güçlü ve donanımlı iletişim uydusu olarak kabul edilen Express-AM4R, ülkenin uzak bölgelerindeki internet sorununu çözmek için tasarlanmıştı.

Misyon Rus verilerine göre 150 milyon euroya mal oldu. Sadece telekomünikasyon uydusunun 21 milyon euro değerinde olduğu belirtiliyor.

Rus uzay çalışmaları kapsamında geçen yıllarda art arda meydana gelen aksaklık ve kazalar nedeniyle Roskosmos'un eski yöneticisi Vladimir Popovkin, iki yıllık görev süresinin ardından ekim ayında görevden alınmıştı. Halefi Oleg Ostapenko, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından milyarlarca euroluk kapsamlı bir reform programını hayata geçirmekle görevlendirilmişti.