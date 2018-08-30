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Rus turist denizde boğuldu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denize giren Rus Vera Yarutına (74) boğuldu

30 Ağustos 2018 15:55

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde denize giren Rus Vera Yarutına (74) boğuldu.
Alanya\'da tatil yapan Vera Yarutına, dün öğle saatlerinde Kargıcak Mahallesi\'ndeki plajda denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başlayan Yarutına yardım istedi. Rus turistin çırpındığını gören sahildekiler kadını kıyıya çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Vera Yarutına, ambulansla götürüldüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi\'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Vera Yarutına\'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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