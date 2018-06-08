Rus turist denizde boğuldu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde serinlemek için denize giren Rus turist Dmitry Bevz (31) boğuldu.

Alanya\'da tatil yapan Rus Dmitry Bevz, öğle saatlerinde Konaklı Mahallesi\'ndeki sahile geldi. Burada denize giren Bevz, bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Rus turistin çırpındığını fark edenler yüzerek yardıma gitti. Kıyıya çıkarılan Dmitry Bevz için 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istendi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla özel bir hastaneye götürülen Bevz, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Dmitry Bevz\'un cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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