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Rus turist barajda kayboldu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde tatil yapan Rus turist 39 yaşındaki Nikolai Belov, yüzmek için girdiği Oymapınar Barajı'nda kayboldu

30 Ağustos 2017 20:23

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde tatil yapan Rus turist 39 yaşındaki Nikolai Belov, yüzmek için girdiği Oymapınar Barajı\'nda kayboldu.
Manavgat İlçesi\'ndeki olay, saat 15.00 sıralarında Oymapınar Mahallesi\'nde meydana geldi. Eşi ve çocuklarıyla tekne turuna katılan Nikolai Belov, yüzmek için Oymapınar Barajı\'na girdi. Tekneye çıkmayan Belov, kıyıya doğru yüzerken bir anda gözden kayboldu. Belov\'un su yüzeyine çıkmaması üzerine tekne kaptanı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne bildirerek yardım istedi. Bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık görevlileri ve deniz polis sevk edildi. Ekipler, biri erkek 2 çocuk babası Nikolai Belov\'u bulmak için çalışma başlattı.

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