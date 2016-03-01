Rus savaş uçağı düştü



Rusya Savunma Bakanlığı'nın TASS haber ajansında yer alan açıklamasına göre, Su-25 tipi bir muharebe uçağı pazartesi akşamı Stravropol bölgesinde yerleşimin olmadığı bir bölgeye düştü.

Uçağın düşmesi sonucunda pilot dışında ölen ya da yaralanan olmadı.

Su-25 tipi uçaklar Rusya'nın Suriye'de görev yapan uçak tipleri arasında. 5 ay önce Suriye'de hava operasyonlarına başlayan Rusya'nın Su-24 tipi bir savaş jeti sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle Türkiye tarafından kasım ayında düşürülmüştü.

Rusya Ordusu kazanın nedeninin araştırıldığını duyurdu.