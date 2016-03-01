T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Rus savaş uçağı düştü

Rusya, Su-25 tipi bir savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğünü ve pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.

01 Mart 2016 10:01


Rusya Savunma Bakanlığı'nın TASS haber ajansında yer alan açıklamasına göre, Su-25 tipi bir muharebe uçağı pazartesi akşamı Stravropol bölgesinde yerleşimin olmadığı bir bölgeye düştü.

Uçağın düşmesi sonucunda pilot dışında ölen ya da yaralanan olmadı.

Su-25 tipi uçaklar Rusya'nın Suriye'de görev yapan uçak tipleri arasında. 5 ay önce Suriye'de hava operasyonlarına başlayan Rusya'nın Su-24 tipi bir savaş jeti sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle Türkiye tarafından kasım ayında düşürülmüştü.

Rusya Ordusu kazanın nedeninin araştırıldığını duyurdu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Rusya Su-25Savunma Bakanlığı TASSSu-25StravropolRusya SuriyeSuriyeRusya Su-24TürkiyeOrdusuWelle Türkçe AP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24