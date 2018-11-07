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Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) RUS Donanması'na ait, 609 borda numaralı savaş gemisi 'Vyshniy Volo Chek' Boğazdan geçerek, Karadeniz'e açıldı

07 Kasım 2018 17:07

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) RUS Donanması\'na ait, 609 borda numaralı savaş gemisi \'Vyshniy Volo Chek\' Boğazdan geçerek, Karadeniz\'e açıldı.
Marmara Denizi\'nden  \'P. Nikolaymuru- 565\' isimli römorkörle çekilen  Rus Donanması\'na ait, 609 borda numaralı savaş gemisi \'Vyshniy Volo Chek\', saat 11.30 sıralarında İstanbul Boğazı\'na giriş yaptı. Boğazdan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde silahlı askerler dikkat çekti. Saat 13.00 \'de Yavuz Sultan Selim köprüsünü geçen  Rus savaş gemisi ve römorkör Karadeniz\'e doğru yol aldı.Gemiler  Boğazdan geçişini yaklaşık 1.5 saatte tamamladı.

(FOTOĞRAF9

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