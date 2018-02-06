Rus pilotun cenazesi teslim edildi

Suriye'nin İdlib bölgesinde Heyet Tahrir Şam örgütü tarafından Cumartesi günü düşürülen düşürülen Rus savaş uçağını kullanan pilotun cenazesi Rusya'ya teslim edildi. Su-25 tipi uçağın pilotu Roman Fillipov paraşütle atlamayı başarmış ancak girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, muhaliflerin kontrolünde olan bölgede kalan Fillipov'un cenazesinin, "Türk meslektaşların işbirliğiyle Rus askeri istihbaratı tarafından Rusya'ya getirildiğini" duyurdu. Bakanlık açıklamasında, cenazenin bölgeden nasıl alındığına dair bilgi verilmedi.

Rusya enkazı da almak istiyor

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Moskova yönetimi uçağın enkazının teslim edilmesi için de Türkiye'den yardım bekliyor. Bakanlık, uçağın nasıl bir silahla vurulduğunu saptamak için enkazda inceleme yapmak istediklerini bildirdi.

Bir Rus yetkili, uçağın büyük ihtimalle omuzdan atılan ısı güdümlü, Sovyet yapımı Strela ya da Amerikan Stringer füzesiyle motor kısmından vurulduğunu belirtti.

Su-25 savaş uçağı, düşürülmeden önce Suriye ordusunun muhaliflere yönelik yürüttüğü operasyonda hava desteği sağlıyordu. Omuzdan atılan füzeyle vurulduğu ihtimali göz önüne alındığında, uçağın İdlib üzerinde alçak uçuş yaptığı tahmin ediliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, pilot Fillipov'un esir düşme ihtimaline karşı el bombasıyla kendini patlattığını açıklamıştı. Fillopov'a ölümünün ardından "Rusya kahramanı nişanı" verilmişti. Uçağa yönelik saldırıyı El Kaide'nin eski Suriye kolu El Nusra Cephesi mensuplarınca kurulan Heyet Tahrir Şam örgütü üstlenmişti.

AFP,dpa,rtr/GY,CÖ

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