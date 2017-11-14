T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Rus petrol devi IKBY'ye 1.3 milyar dolar ödedi

Rusya'nın petrol devi Rosneft, bir süre önce imzalanan petrol anlaşması kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne 1 milyar 300 milyon dolarlık ödeme yaptığını açıkladı.

14 Kasım 2017 18:18

Rusya'nın petrol devi Rosneft, bir süre önce IKBY ile imzalanan petrol anlaşması kapsamında bölgedeki yetkililere 1 milyar 300 milyon doların ödendiği açıkladı. Şirket tarafından salı günü yapılan açıklamada "2017 yılının üçüncü çeyreğinde ham petrol satışı için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne toplamda 1 milyar 300 milyon dolarlık avans ödemesi yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Rosneft, Kuzey Irak'ta yapılan bağımsızlık referandumundan kısa bir süre önce IKBY ile 5 blokta petrol üretmek için anlaşma imzalandığını açıklamış, bu gelişme Bağdat'ın tepkisine yol açmıştı.

Anlaşmanın ardından Irak Petrol Bakanı, sadece merkezi yönetimin ya da federal hükümetin ülkenin enerji sektörüne yönelik yatırımları müzakere etme hakkı olduğunu söylemişti. Irak Petrol Bakanı Cabbar El Luaybi, adını vermeden Rus petrol devini eleştirmiş ve şirketi "sorumsuz açıklamalar" yapmakla suçlamıştı.

Beş blokta yapılacak petrol keşif çalışmalarının gelecek yıl başlaması öngörülüyor. Pilot üretimin de 2018 yılında başlaması hedefleniyor. Ticari üretime 2021'de başlanması planlanıyor.

Beş blokta yer alan petrol rezervinin 670 milyon varili aşabileceği tahmin ediliyor.

Rosnef ayrıca Salı günü yaptığı açıklamada petrol fiyatlarının artması nedeni ile üçüncü çeyrekteki kârının neredeyse ikiye katlandığını bildirdi. Temmuz-Eylül ayları arasındaki kârının 2016 yılının aynı periyodundaki 430 milyon doları neredeyse ikiye katlayarak 790 milyon doları bulduğu açıklandı.

© Deutsche Welle Türkçe

afp, BD/ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

RusyaRosneftIrak Kürt Bölgesel YönetimiIKBYKuzey IrakBağdatIrak Petrol BakanıPetrol Bakanı Cabbar LuaybiRusSalıDeutsche Welle Türkçe afp BD/ÖA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24