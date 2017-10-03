Rus muhalif lidere hapis cezası

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşıtlığıyla bilinen muhalif politikacı Aleksey Navalni'ye 20 gün hapis cezası verildi.

Sözcüsü, muhalif liderin toplantı yasasını mükerrer şekilde ihlal ettiği için yargılandığı mahkemece suçlu bulunduğunu ve hüküm giydiğini duyurdu.

Navalni Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada; "Mahkemece suçlu bulunmuştur ifadesini pek çok kez duyduğunu" belirterek, "Devlet Başkanı Putin'in kendisinden korktuğunu ve bu sayede susturmaya çalıştığını" öne sürdü.

Navalni, Cuma günü izinsiz bir gösteriye katılmaya hazırlandığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Rus makamları muhalif gösteriler düzenlenmeden önce izin alınmasını şart koşuyor. Navalni ise muhalif gösterilerin anayasaca korunan ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Aday olmayacağı açıklandı

Merkez seçim kurulu, gelecek yıl Mart ayında yapılacak Devlet Başkanlığı seçimlerinde şartlı tahliyesi nedeniyle Navalni'nin aday olamayacağını açıklamıştı.

Muhalif lider ise bu adımın siyasi bir manevra olduğunu ileri sürerek, adaylıkta ısrar ediyor.

Henüz resmi olarak açıklamamasına rağmen, seçimlerde Putin'in yeniden adaylığını koyacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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DPA/RTR, MK/ÖA