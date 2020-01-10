Rus general: İdlib'de ateşkes ilan edildi

T24 Dış haberler

Rus haber ajansı TASS, bir Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberde İdlib'de ateşkesin sağlandığını duyurdu.

Ajansa konuşan Rus general Yuri Borenkov, "Türk tarafıyla varılan anlaşmaya göre İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 9 Ocak 2020, Moskova saatiyle 14.00'den itibaren ateşkes ilân edildi" dedi.

Türkiye, Rusya'dan bölgede ateşkes ilân edilmesini talep etmişti ve geçen ay konuyu görüşmeleri için Moskova'ya diplomat yollamıştı.

Çarşamba gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında İstanbul'da yapılan görüşmede İdlib konusu gündeme gelmişti ve Erdoğan "İdlib'deki 'Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde sükunetin, İdlib konusundaki bütün anlaşmaların tamamen uygulanmasıyla sağlanması gerekliliği" vurgusunda bulunmuştu.

İdlib'de Suriye ordusunun bölgeyi tekrar kontrolüne alması için düzenlediği operasyonda on binlerce kişi yerinden oldu ve birçok kişi hayatını kaybetti.