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Bilim / Teknoloji
BBC Türkçe

Rus bilgisayar korsanları 'Macron'u hedef aldı'

Güvenlik uzmanları, Rus bilgisayar korsanlarının Fransız Cumhurbaşkanlığı adayı Emmanuel Macron'ın seçim kampanyasını 'hedef aldıklarını' söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

Güvenlik uzmanları, Rus bilgisayar korsanlarının Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ikinci tura kalan Emmanuel Macron'un seçim kampanyasını 'hedef aldıklarını' söyledi.

Güvenlik şirketi Trend Micro'dan Feke Hacquebord, korsanların rastgele kullanıcı hesaplarına e-posta gönderdikleri bir çevrimiçi saldırı türü olan Phishing, kötücül yazılımlar ve sahte internet sitesi adresleri kullandıklarını belirtti.

Korsanların, ABD seçimlerini hedef alanlarla aynı gruba üye olduklarını ifade etti. Rusya ise Macron'u hedef alan saldırıların arkasında olduğu iddialarını reddetti.

Hacquebord, saldırların arkasında Fancy Bear, APT28 ve Pawn Storm adlarıyla bilinen Rus korsanlar olduklarını belirtti.

Grubun, Macron'un kampanyasını yürüten ekibin sistemlere giriş detaylarını ve şifrelerini almak için geniş bir yüksek teknolojili aldatma yöntemleri olduğu kaydedildi.

Macron, aşırı sağcı lider Marine Le Pen ile birlikte cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna kalmıştı.

Hacquebord, saldırganların kampanyaya ait internet sitelerinin isimlerine benzer siteleri aldığını söyledi.

Daha sonra bu adreslerin phishing e-postalarının gönderilmesi ve giriş detaylarının alınabilmesi için kullanıldığını ifade etti.

Fransız Ulusal Siber Suçlarla Mücadele Ajansı ANSSI de Macron'ın ekibine saldırıda bulunulduğunu doğruladı. Macron'ın Sözcüsü ise saldırı sonucu hiçbir hassas bilginin ele geçirilemediğini ifade etti.

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