Ruhani: ABD'nin yaptırımlarını deleceğiz

Washington’ın Tahran yönetimine uygulamaya başladığı ekonomik yaptırımlara İran’dan yanıt geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “petrolümüzü satmaya ve yaptırımları delmeye devam edeceğiz” dedi.ABD’nin İran’a yönelik ağır ekonomik yaptırımlarının devriye girmesinin ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’ın “ekonomik bir savaş” ile karşı karşıya olduğunu ve İran’ın yaptırımlara karşı geleceğini belirtti. İran devlet televizyonu tarafından canlı yayınlanan açıklamasında Ruhani, “ABD, İran’ın petrol satışlarını sıfırlamak istedi… Ancak petrolümüzü satmaya ve yaptırımları delmeye devam edeceğiz” dedi.

“Bugün düşman (ABD) ekonomimizi hedef alıyor. Yaptırımların asıl hedefi insanlarımız” diye Ruhani, sözlerine “Bu, İran’a karşı ekonomik bir savaştır ancak ABD, İran’a karşı gücün dilini kullanmaması gerektiğini öğrenmeli” diyerek devam etti. Ruhani, “Biz her türlü baskıya karşı koymak için hazırlıklıyız” dedi.

Kasımi: Yaptırımlar verimsiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi de konuyla ilgili açıklama yaparak ABD’nin yürürlüğe giren yaptırımlarının “yeni bir konu olmadığını” ve İranlıların geçmişte “çok daha geniş kapsamlı yaptırımları tecrübe ettiklerini” belirtti. Yaptırımları ABD’nin propaganda ve psikolojik savaşının bir parçası olarak nitelendiren Kasımi, bunları “verimsiz” olarak nitelendirdi. “Avrupa’dan Rusya ve Çin’e kadar birçok ülke bu yaptırımlara karşı çıktı” diyen Kasımi, yaptırımların ABD’nin aleyhinde işleyeceğini söyledi.

ABD’nin İran’ın petrol, bankacılık ve finansal sektörlerini hedef alan ekonomik yaptırımları Pazartesi günü TSİ 8.00 itibarıyla devreye girdi. Bu yaptırımlar ile birlikte ABD, İran ile 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından devreye sokacağını söylediği bütün yaptırımları başlatmış oldu. Yaptırımlarla ABD, İran’ın üzerinde baskı kurarak nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesini ve İran’ın Ortadoğu’da artan askeri ve siyasi varlığını azaltmasını hedefliyor.

Yaptırımların devreye girmesinden bir gün önce açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptırımlarla ilgili olarak “İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı konulmuş en ağır yaptırımlar” demişti. Pompeo Cuma günü yaptığı açıklamalarda sekiz ülkenin yaptırımlardan geçici olarak muaf olacağını açıklamış, ancak bu ülkelerle ilgili başka bir bilgi vermemişti. Pompeo’nun gün içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

İran: Siber saldırıya maruz kaldık

ABD'nin yaptırımlarının devreye girmesinden birkaç saat sonra Twitter üzerinden açıklama yapan İran İletişim ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Cevad Azeri Cehrumi, ülkenin Pazartesi günü siber saldırıya uğradığını belirtti. Bakan siber saldırı ile ilgili İsrail'i suçlarken, İsrail Dışişleri Bakanlığı AP'nin konuyla ilgili sorusuna yanıt vermedi.

Çin: Yaptırımlara karşı çıkıyoruz

İran petrolünün en büyük ithalatçılarından olan Çin'den ABD'nin yaptırımlarıyla ilgili açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, günlük basın toplantısında konuyla ilgili soruya yanıtında "Çin, tek taraflı yaptırımlar ve sınır aşan yetkilere karşı çıkıyor” dedi. Çin'in İran ile sürdürdüğü işbirliğinin uluslararası yasalar çerçevesinde yasal olduğuna inandıklarını dile getiren sözcü, "Ve buna saygı duyulmalıdır” diye konuştu.

Çin'in İran ile yapılan nükleer anlaşmanın "devam ettirilmesi amacını ve sorumlu tavrını” sürdüreceğini belirten sözcü, 2015 yılında yapılan anlaşmanın diğer taraflarına da "büyük resmi görme, görevlerini yerine getirme ve tarihin doğru tarafında durmayı tercih etme” yönünde çağrıda bulundu.

İsrail’den yaptırımlara olumlu karşılama

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının devreye girmesi, İran’ın bölgedeki baş düşmanlarından İsrail’de olumlu karşılandı. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman Twitter’da yaptığı paylaşımda, “Başkan Trump’ın cesur kararı, Ortadoğu’nun beklediği büyük değişim. Tek bir hamleyle ABD, İran’ın Suriye, Lübnan, Gazze, Irak ve Yemen’deki siperlerine darbe indiriyor. Başkan Trump, yine başardınız! Teşekkürler” dedi.

ABD Başkanı Trump, 2015 yılında Tahran ile imzalanan nükleer anlaşmadan geçen Mayıs ayında çekileceğini açıklamış ve ardından İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. İlk yaptırımlar Ağustos ayında yürürlüğe girmişti.

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