T24 LogoT24 Logo
Medya

RTÜK'ten kanallara ceza yağdı

11 kanala "en üst sınırdan" ceza verildi

22 Haziran 2017 14:44

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) getirilen yaptırımları dikkate alarak, toplam 11 televizyon kanalına en üst sınırdan ceza verdi.

İzleyicileri aldatan nitelikte  yayın yapan televizyon kanallarının durumunu dünkü toplantısında inceleyen RTÜK,  çoğunluğu uydu üzerinden yayın yapan ve kuralları ihlal eden kanallara 690 sayılı  KHK kapsamında ağır cezalar uyguladı.

"Ahlaksızlık, dolandırıcılık ve cinsel içerikli yayınlar ile gıda  takviyesi ürün satışı ve "arkadaşlık hatları" reklamı yapan, "ara-kazan",  'bul-kazan' gibi adlarla yarışma düzenleyerek izleyicileri aldatan kanallara 5'er kez program durdurma ve en üst sınır olan yüzde 5 oranında para cezası verilmesi" kararı alındı.

Söz konusu TV kanalları bir önceki aya ait reklam gelirlerinin yüzde  5'i oranında ceza ödeyecek.

Bu kanalların aynı tür yayınlara devam etmeleri durumunda, önce 10  güne kadar yayınları durdurulacak, ardından da lisansları iptal edilecek.

Silah reklamına sıkı yaptırım

RTÜK, bu cezaların yanı sıra silah reklamı ile elektronik nargile gibi  sağlığa zararlı çeşitli ürünlerin satışını yapan televizyon kanallarına ve  küfürlü ifadelerin yer aldığı çeşitli dizilere de yeni KHK kapsamında ağır  cezalar uyguladı.

Üst kurulun "genel ahlak, şiddet, Türkçenin yanlış kullanımı, milli ve  manevi değerlere aykırılık ve kişilik haklarını rencide edici yayın ihlali yapan  kuruluşlara ve çeşitli şekillerde "bip"leme ve ima yoluyla küfürlü ifadeleri çağrıştıracak yayın içeriklerine aynı şekilde müeyyide uygulamayı sürdüreceği" öğrenildi.

Bu kapsamda Üst Kurul, toplam 11 televizyon kanalına ceza uyguladı.

Geçen hafta 33 kanal kapatılmıştı

Öte yandan Üst Kurul, geçen hafta da 690 sayılı KHK'da getirilen ağır  cezaları dikkate alarak, izinsiz, uygunsuz içerikli yayın yapan 33 kanal için  kapatma kararı almıştı. Söz konusu kanalların yayınları TÜRKSAT tarafından  durdurulmuştu.

Gerçekle bağdaşmayan telefon reklamları, "Borç ödettiren kitap",  "Peygamberin kullandığı çörekotlu krem" gibi reklamlarla izleyici aldatıcı yayın  yaptığı için kapatılan TV kanalları arasında Nova Action, Turkish TV, Sultan  Film, Zimane Pop, HD Film TV, En TV, Ezgi TV, Play Animal, Canlı TV, Meta TV, Ada  TV, Favori TV, Sinema MAX bulunuyor.

RTÜK, daha önce gerçekleştirdiği dört toplantıda da arkadaş bulma  yayınları ile cinsel içerikli ve gıda takviyesi gibi ürünlerin satışını yapan 49  uydu kanalına da yine KHK kapsamında tarihinin en ağır cezalarını vermişti.

Sohbet hatlarının tanıtımı, ürünlerin sağlık beyanıyla satışı yasak

29 Nisan'da yayımlanan 690 sayılı KHK'nın 60'ıncı maddesinde yapılan  düzenlemede, radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, takviye edici gıdalar ve  benzeri destekleyici ürünler de dahil olmak üzere herhangi bir ürünün sağlık  beyanıyla satışına, pazarlanmasına veya reklamıyla sohbet, arkadaşlık, eş bulma  hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımı yasaklanmıştı.

Ayrıca özel ücrete tabi numaralar kullanılmak suretiyle izleyici ve  dinleyicileri yanıltıcı veya haksız kazanca neden olacak şekilde yarışma,  çekiliş, lotarya ve benzeri adlar altında ödül ve ikramiye taahhüt edilemeyeceği  de düzenlenen KHK ile bu tür yayınları bir yıl içerisinde üç kez yapan kanallara  lisans iptaline varan cezalar getirilmişti.

 

ETİKETLER

rtükcezakanal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24