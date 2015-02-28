RTÜK'ten çizgi filme 'çocuk yapma' cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK), Planet Çocuk adlı kanaldaki 'Titeuf' adlı çizgi filmde 'cinsel içerikli' mesajlar olduğu iddiasıyla kanala uyarı cezası verdi. RTÜK kararında çizgi filmde 'cinsel öğelere', 'seks' ifadesine yer verildiğine, "Çocuk nasıl yapılır?" gibi konuların işlendiğine işaret edildi. 'Supermatozoid' ve 'Picleks and Strawberries' başlığıyla yayınlanan iki bölümde üreme ve hamilelik konularının ele alındığı belirtildi.

'Cinselliğe dair kelimeler kullanılıyor'

Aykut Yılmaz'ın Habertürk’te yer alan haberine göre, raporda, şunlar kaydedildi:

"Vaktinden önce verilen cinsel bilgilerin, çocukların merak duygusunu artırarak davranış bozuklukları göstermelerine neden olabileceği pedagoglar tarafından vurgulanmaktadır. Cinselliğe dair kelimelerin çizgi filmde kullanılıyor olması, söz konusu çizgi filmde de olduğu gibi cinsel konuların çocuklar arasında konuşulması sonucunda doğru olmayan bilgiler edinmelerine yol açabilir. Bilinç düzeyi gelişmemiş, cinsel kimliği oluşmamış çocukların algılarında oluşacak yanlış bilgilerse geleceğin yetişkinleri olan bireylerin ileriki hayatlarını olumsuz etkileyecektir."

RTÜK uyarı cezası verdi

Çizgi filmde 'seks' ifadesinin de kullanıldığı belirtilerek, "İngilizce spermatozoit (sperm ve sperm hücresi) yerine supermatozoid kelimesi ve yumurtlama ve yumurtlama dönemi, seks kelimeleri kullanıldığı ve konunun çocuklar için uygun olmadığı anlaşılmıştır" denildi. RTÜK, Planet Çocuk kanalına, "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar çocukların izleyebileceği zaman dilimlerinde yayınlanamaz" ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle uyarı cezası verdi.

Uyarıya neden olan diyaloglar

Çizgi filmdeki diyaloglarsa şöyle:

- Sağlık dersinde öğretmen elinde CD'yle içeri giriyor ve öğrencilerine, "Âşık olmak, iki insan arasındaki ilişki filmde anlatılıyor" diyor.

- Filmde kadın ve erkek öpüşüyor ve öğretmen CD'yi çıkarıyor.

- Çocuklar, "Aaa bunlar ne yapıyor böyle çok çirkin, iğrenç bir şey..." diye bağırışıyor.

- Öğretmen, "Pekâlâ hepsi bu kadar. Geri kalanı önümüzdeki 4 yıl içinde göreceksiniz" diyor ve sınıftan ayrılıyor.

- Çocuklar kendi aralarında konuşurken Hugo isimli karakter, "Sonra kadın ve erkek kıpkırmızı oluncaya dek birbirlerine çok haşin bir şekilde sarılırlar, çok terlerler. Bu büyük bir koku bombası gibidir. Sonra bitkin düşerler" diye konuşuyor.

- Titeuf, "Aaa çok korkunç sesler çıkıyor. Ben asla böyle şeyler yapmayacağım" diyor.

- Çocuklardan biri, "Evet ama yakınlaştıktan sonra supermatozoidler annenin karnında bir bebek oluşmasını sağlar. Yakınlaşma istemiyorsan çocuk sahibi olmazsın" diyor.

- Titeuf da "Ben çocuğum olsun istiyorum hem de Nadia'dan birçok çocuğum olsun" karşılığını veriyor.

- Titeuf arkadaşlarıyla futbol oynarken Nadia isimli kız arkadaşının üzerine düşüyor ve istemeden öpüşüyorlar. Sonrasında çok fazla gazlı içecek içen Titeuf'un karnı şişiyor. Arkadaşları gülmeye başlayınca Hugo, "Kesin kıkırdamayı, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Titeuf hamile, o hamile. Onu, Nadia hamile bıraktı. Bebekler soğuk algınlığı gibidir, öpüşerek de olabilirler ve genellikle hamile kalınır. Sanırım bir kızınız olacak" diyor.